Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor evinde Göztepe’yi konuk edecek. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Bordo-mavililerde kırmızı kart cezalısı Mendy ve Okay Yokuşlu ile sakatlıkları devam eden Jabol, Draguş, Serdar ve Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Göztepe'de ise Juan, Djalma ve Solet'in sakatlıkları sürüyor. Bokele, Miroshi, ve Koray Günter'in durumları şüpheli. Trabzonspor’da eksik var mı, ilk 11’de kimler var? İşte Trabzonspor - Göztepe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /9 Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.



2 /9 Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla ilk sırada tamamlayan bordo-mavililer, çeyrek finalde de sahasında Sipay Bodrum FK'yi uzatmaya giden maçta 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.



3 /9 Karadeniz ekibi, yarı finalde Göztepe'yi eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine kupada finale yükselmeyi hedefliyor.



4 /9 Trabzonspor, Göztepe'yi elemesi halinde tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterecek ve 10. kez de kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.

5 /9 Bu sezon lige iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle kötü gidişatını sürdüren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarım asır sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.



6 /9 Gruplarda Erzurumspor FK, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı yenerek topladığı 9 puanla averajla ikinci olan ve çeyrek finalde Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı.



7 /9 TRABZONSPOR VE GÖZTEPE’DE KİMLER EKSİK? Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Mendy ve Okay Yokuşlu ile sakatlıkları devam eden Jabol, Draguş, Serdar ve Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek.



8 /9 Göztepe'de ise Juan, Djalma ve Solet'in sakatlıkları sürüyor. Bokele, Miroshi, ve Koray Günter'in durumları şüpheli.



