Transfer harekatı başladı! Galatasaray, Premier Lig devinin yıldızını bedelsiz kapıyor: İşte Cimbom'un teklifi…

Transfer harekatı başladı! Galatasaray, Premier Lig devinin yıldızını bedelsiz kapıyor: İşte Cimbom'un teklifi…

14:30 11/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Gelecek sezon için kadro planlamasına hız veren Galatasaray, İngiltere'de büyük bir fırsat transferi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar Tottenham forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.


The Sun'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak istiyor.


Haberde, geçtiğimiz yaz hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer için girişimlerde bulunduğu tecrübeli orta saha, kararını takımda kalmak yönünde kullanmıştı. Şimdi ise Cimbom'un bu transferi bedelsiz bitirmek istediği belirtildi.


3 YILLIK SÖZLEŞME


Galatasaray'ın 29 yaşındaki Malili oyuncu için 3 yıllık bir sözleşme önereceği aktarıldı.


GÖZDEN ÇIKARILDI


Ancak Bissouma, bu sezon henüz forma giymedi. Ayak bileği sakatlığı durumu ve saha dışı disiplin sorunları, durumunu karmaşık hale getirdi. Tecrübeli orta saha, Tottenham tarafından gözden çıkarılan oyuncular arasında yer aldı.




#Galatasaray
#Yves Bissouma
#Tottenham
