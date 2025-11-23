Yeni Şafak
Tugay Kerimoğlu'ndan o isme şok sözler! "Galatasaray'ın oyuncusu değil"

15:0323/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlep ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Tugay Kerimoğlu da mücadeleyi değerlendirirken yıldız isimle ilgili flaş ifadeler kullandı.

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Gençlerbirliği galibiyetini NOW'da yorumladı. Maçın oyuncusunun Barış Alper Yılmaz olduğunu belirten Tugay Kerimoğlu, "Arkasına da Sallai'yi koyarım. İnsanlar beğenir beğenmez ama Galatasaray takımının en önemli jokeri. Çok büyük bir profesyonel" ifadelerini kullandı.

Sakatlıkların en önemli sebebinin ağız sağlığı olduğunu belirten Kerimoğlu, "Rangers'a ilk transfer olduğumda adelelerimden önce diş sağlığıma baktılar. Ağız sağlığı düzeldikten sonra çok fazla sakatlık yaşamadım" şeklinde konuştu.

Tugay Kerimoğlu son olarak performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan ve taraftarların protesto ettiği Yusuf Demir'e de değindi.

Kerimoğlu, Yusuf Demir için şu ifadeleri kullandı:


"Yusuf Demir yetenekli olabilir ama bana göre Galatasaray seviyesinin oyuncusu değil. Bu seviyede oynuyorsan mental olarak kendini hazır tutmak zorundasın."

