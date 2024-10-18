Tümer Metin İrfan Can Kahveci'yle olan mesajlaşmasını açıkladı

Hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Futbol Takımı'nın son dönemlerdeki formda ismi İrfan Can Kahveci'nin, sarı-lacivertlilerde az süre alması tartışılıyordu. Eski milli futbolcu Tümer Metin, yıldız futbolcuyla olan mesajlaşmasını okudu. İşte ayrıntılar...
Ünlü yorumcu Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Metin, yayında İrfan Can Kahveci'nin kendisine attığı mesajı okudu. Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:
"İrfan Can'a mesaj attım, 'Devam, o forma bize gelecek birader.' diye. Samimiyetle söylüyorum ekrandan bunu. O da, 'Devam ağabey, yılmak yok' dedi. Yaklaşımı da hoşuma gitti."
"İrfan Can konusu Mourinho'nun içini kemirmeli. Kemiriyor mu bilmiyorum ama kemirmeli."
"Çünkü geçen sene rüştünü ispat etmiş, sallandığı bir dönemden güçlenerek anka kuşu gibi çıkmış bir İrfan Can'ın, bu sene forma savaşına girmiş olmasını ben yorumcu, bir futbol adamı olarak kabul etmiyorum."
"Hala çocuk kendini ispat etme derdinde. Şimdi bu milli takımdaki süreç... Adam gidiyor 2 milli maçı çözüyor, maç berabereyken. Kritik goller, puan getiren gollerdi bunlar. Doğal olarak 'Ben buradayım' diyor."
"Ben, İrfan Can'ın yerinde olsam tabi 50 yaş birikimi ve tecrübesiyle söyleyebiliyorum."
"Futbolcuyken fırtınalar kopar içinde. Yarın yine oynamadığı dakika yaslanırım arkama, bakarım keyfime."
"Hiç dert etmem. Artık ispat edeceği bir şey yok İrfan Can Kahveci'nin. Mourinho düşünsün."