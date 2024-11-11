Tümer Metin'den flaş Galatasaray değerlendirmesi! "Ömrümde ilk defa gördüm"

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in rakip ceza sahasında art arda kaçırdıkları pozisyona değinen Tümer Metin, "Maçta bir sekans var ki ben ömrümde ilk defa gördüm. Bir duran topta iki stoperin gitmiş, önce biri röveşata yapıyor yetmiyor diğeri röveşata yapıyor" ifadelerini kullandı.