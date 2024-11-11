Tümer Metin'den flaş Galatasaray değerlendirmesi! "Ömrümde ilk defa gördüm"

Galatasaray'ın Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendiren eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, karşılaşmada yaşanan bir anla ilgili, "Ömrümde ilk defa gördüm" yorumunu yaptı.
Tümer Metin, Galatasaray'ın sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçı TV100'de yorumladı.
Samsunspor'un Galatasaray maçında iyi bir performans sergilediğini dile getiren Tümer Metin, "Samsun’u tebrik etmek lazım. Niye bu haftaya kadar ligin zirvesine tutunduğunu gösterir derecesinde mücadele ettiler. Belli ki Samsunspor bu sene ligde can yakacak" dedi.
Victor Osimhen'den övgüyle bahseden Tümer Metin, "35 senedir futbolun içerisindeyim. Ligimizde çok özel yıldızlara şahit olduk. Bu lige gelen en özel yıldız Osimhen olsa gerek" dedi.
Osimhen'in Süper Lig'e fazla olduğunu aktaran Tümer Metin, "Ligin bir gömlek üstünde. Oyun içindeki bazı anlar mahallede büyüklerle küçük çocukların oynadığı görüntüye düşüyor. Acayip fark var" şeklinde konuştu.
Tümer Metin, Osimhen'in Galatasaray'a geldiğinden beri lige damga vurduğunu sözlerine ekledi.
Ünlü yorumcu son olarak Galatasaray-Samsunspor maçındaki bir sekansa değindi.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in rakip ceza sahasında art arda kaçırdıkları pozisyona değinen Tümer Metin, "Maçta bir sekans var ki ben ömrümde ilk defa gördüm. Bir duran topta iki stoperin gitmiş, önce biri röveşata yapıyor yetmiyor diğeri röveşata yapıyor" ifadelerini kullandı.