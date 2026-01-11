Tümer Metin'den gündem olan Guendouzi yorumu

Tümer Metin, Guendouzi'nin Lemina ve Torreira'dan daha iyi olduğunu savundu. Ünlü yorumcu, "Guendouzi ligimizde çok fark yaratacak. Fenerbahçe’nin olmazsa olmazları arasında ilk sıralarda yer alacak. Başıma bir şey gelsin istemem ama Guendouzi’nin Torreira’dan da Lemina’dan da daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.