Tümer Metin'den gündem olan Guendouzi yorumu

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Süper Kupa finalinde Galatasaray’a gol atan Matteo Guendouzi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Metin'in Fransız futbolcu için yaptığı Torreira-Lemina kıyası dikkati çekti.
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Sarı-lacivertlilerde Lazio’dan transfer edilen ve karşılaşmadan sadece iki gün önce İstanbul’a gelen Matteo Guendouzi, finale ilk 11’de başladı.
26 yaşındaki Fas asıllı Fransız orta saha, derbinin 28. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, maç boyunca yaptığı kritik müdahalelerle de galibiyette önemli rol oynadı. Guendouzi, Galatasaray karşısında 90 dakika sahada kaldı.
NOW Spor’da mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, Guendouzi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Metin, “Guendouzi belki hiçbir zaman dünya starı olmayacak ama her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu. Ligimiz için bulunmaz bir nimet” dedi.
Fransız futbolcunun oyun tarzını Torreira ile kıyaslayan Metin, “Torreira’nın yıllardır damga vurduğu pozisyonda Guendouzi de aynı agresifliği gösterebiliyor. Takıma dinamizm ve ruh katacak bir oyuncu” ifadelerini kullandı.
İsmail Yüksek’e de ayrı bir parantez açan Tümer Metin, “İsmail Yüksek’i çok severim. Yüreğini ortaya koyan bir oyuncu. Guendouzi, İsmail’in de yükünü alıp onu başka bir seviyeye taşıyacak bir eküri oldu” şeklinde konuştu.
Tümer Metin, Guendouzi'nin Lemina ve Torreira'dan daha iyi olduğunu savundu. Ünlü yorumcu, "Guendouzi ligimizde çok fark yaratacak. Fenerbahçe’nin olmazsa olmazları arasında ilk sıralarda yer alacak. Başıma bir şey gelsin istemem ama Guendouzi’nin Torreira’dan da Lemina’dan da daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.