TÜMOSAN Konyasporlu taraftarlardan hakem isyanı: Ülkede futbolu bitirdiniz!

TÜMOSAN Konyasporlu taraftarlar, Kasımpaşa maçının hakemi Alper Akarsu'ya karşılaşmadaki yönetimi nedeniyle tepki gösterdi.
TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, Muleka ve Winck'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Maçın hakemi Alper Akarsu, maçta çaldığı ve çalmadığı düdüklerle TÜMOSAN Konyasporlu taraftarların tepkisini çekti.
Yeşil-beyazlılar, özellikle takımlarının penaltısının verilmediğini belirterek X'te tepkilerini dile getirdi.
İşte o tepkilerden bazıları
İşte o tepkilerden bazıları
İşte o tepkilerden bazıları
İşte o tepkilerden bazıları