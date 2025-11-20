Türk Milli Takımı'na Arjantin'den transfer!

Dünya Kupası'na katılmak için Play-Off oynama hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımız bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gurbetçi futbolcuları izleyen milli takım scoutları Arjantin'den bir ismi A takıma kazandırmak için mesai harcıyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takım scoutlarının raporladığı oyuncular arasında bulunan bir isme dikkat çekti.
Montella'nın işaret ettiği ismin Can Armando Güner olduğu belirtildi. Arjantin genç milli takımında forma giyen oyuncunun Türk Milli Takımı'na kazandırılması için görüşmelerin başladığı aktarıldı.
17 yaşındaki oyuncu Almanya'nın M'Gladbach takımında forma giyiyor ve alt yaş kategorilerinde dikkat çeken performanslar sergiliyor.
Annesi Arjantinli, babası Türk olan Can Armando Güner, ilk aşamada Almanya'nın genç takımında oynasa da sonrasında Arjantin'in davetini kabul etti ve Arjantin'in U17 takımında forma giymeye başladı.
Hücum oyuncusu olan 17 yaşındaki yetenek, genel olarak hücum bölgesinin sağında şans buluyor. Arjantin ile U17 turnuvasında şans bulan ve dikkatleri üzerine çeken oyuncunun A Milli Takım tercihi konusunda belirsizlik var.
Almanya, Türkiye ve Arjantin arasında seçim yapacak olan Can Armando Güner'in daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımla yoluna devam etmek istediği ifade ediliyor.
Öte yandan Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan oyuncu için görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor. Sarı Kırmızılıların bu transferi gerçekleştirmesi Can'ın Türkiye'yi seçmesi açısından büyük bir avantaj olabilir.
Can Armando Güner, Katar'da gerçekleşen U17 Dünya Kupası'nda, Arjantin U17 kadrosunda kendisine yer bulmuştu.