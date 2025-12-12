UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin kritik maçları geride kaldı. Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olurken, Fenerbahçe ise Brann'ı 4-0 yenerek önemli puanlar kazandı. Karadeniz ekibi Samsunspor ise Konferans Ligi'nde ilk mağlubiyetini AEK’e karşı aldı. Maçların ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri resmi olarak güncellendi. Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu ne, puanı kaç? İşte detaylar.

1 /4 Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi. Sarı kırmızılılar üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşayarak 9 puanda kaldı.





2 /4 Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann'ı deplasmanda 4-0 yenerek puanını 11 yaptı.



3 /4 Konferans Ligi'nde haftaya lider giren Samsunspor evinde AEK'ya 2-1 yenilerek hem liderliğini hem yenilmezlik serisini kaybetti.

