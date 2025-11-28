Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa’daki maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Samsunspor’dan büyük yükseliş!

Avrupa’daki maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Samsunspor’dan büyük yükseliş!

07:4428/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor’un Avrupa’da oynadığı maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 50’deki yerini korudu. Samsunspor ise dikkat çeken bir yükselişe imza attı. UEFA kulüpler sıralamasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor kaçıncı sırada? İşte detaylar.

Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Takımlarımızın da sıralamadaki yeri belli oldu. İşte detaylar...


(10. SIRA) ARSENAL: 92.000 PUAN


(9. SIRA) BARCELONA: 94.250 PUAN


(8. SIRA) LEVERKUSEN: 97.250 PUAN


(7. SIRA) DORTMUND: 97.750 PUAN


(6.SIRA) PSG: 108.500 PUAN


(5.SIRA) LIVERPOOL: 113.500 PUAN


(4.SIRA) MAN CITY: 115.750 PUAN


(3.SIRA) INTER: 121.250 PUAN


(2.SIRA) BAYERN MÜNİH: 122.250 PUAN


(1.SIRA) REAL MADRID: 131.500 PUAN


(175. SIRA) KONYASPOR: 9.400 PUAN


(174. SIRA) ADANA DEMİRSPOR: 9.400 PUAN


(173. SIRA) SAMSUNSPOR: 9.400 PUAN

5 sıra yükseldi.

(154. SIRA) TRABZONSPOR: 11.000 PUAN


(134. SIRA) SİVASSPOR: 12.500 PUAN


(115. SIRA) BEŞİKTAŞ: 15.500 PUAN


(93. SIRA) BAŞAKŞEHİR: 19.500 PUAN


(46. SIRA) GALATASARAY: 45.750 PUAN

Aynı sırada kaldı.

(40. SIRA) FENERBAHÇE: 53.250 PUAN

Aynı sırada kaldı.

#UEFA kulüpler sıralaması
#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlâhî tanıklık ve insanın sorumluluğu