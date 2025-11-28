Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor’un Avrupa’da oynadığı maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 50’deki yerini korudu. Samsunspor ise dikkat çeken bir yükselişe imza attı. UEFA kulüpler sıralamasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor kaçıncı sırada? İşte detaylar.
Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Takımlarımızın da sıralamadaki yeri belli oldu. İşte detaylar...
(10. SIRA) ARSENAL: 92.000 PUAN
(9. SIRA) BARCELONA: 94.250 PUAN
(8. SIRA) LEVERKUSEN: 97.250 PUAN
(7. SIRA) DORTMUND: 97.750 PUAN
(6.SIRA) PSG: 108.500 PUAN
(5.SIRA) LIVERPOOL: 113.500 PUAN
(4.SIRA) MAN CITY: 115.750 PUAN
(3.SIRA) INTER: 121.250 PUAN
(2.SIRA) BAYERN MÜNİH: 122.250 PUAN
(1.SIRA) REAL MADRID: 131.500 PUAN
(175. SIRA) KONYASPOR: 9.400 PUAN
(174. SIRA) ADANA DEMİRSPOR: 9.400 PUAN
(173. SIRA) SAMSUNSPOR: 9.400 PUAN
5 sıra yükseldi.
(154. SIRA) TRABZONSPOR: 11.000 PUAN
(134. SIRA) SİVASSPOR: 12.500 PUAN
(115. SIRA) BEŞİKTAŞ: 15.500 PUAN
(93. SIRA) BAŞAKŞEHİR: 19.500 PUAN
(46. SIRA) GALATASARAY: 45.750 PUAN
Aynı sırada kaldı.
(40. SIRA) FENERBAHÇE: 53.250 PUAN
Aynı sırada kaldı.