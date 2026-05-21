Ülkesinde ev yaptırıyor! Fenerbahçe'de ayrılık yakın

09:59 21/05/2026, Perşembe
Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler tek tek netleşirken yıldız futbolcunun ülkesinde ev yaptırdığı ortaya çıktı.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanırken aynı zamanda takımda kadroda düşünülmeyen oyuncular ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Brezilyalı tecrübeli orta saha oyuncusu Fred'in ülkesine gittiği ve Atletico Mineiro ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı ifade edildi.


Sözcü'nün Brezilyalı gazeteci Heverton Guimaraes'ten aktardığı habere göre Fred, Atletico Mineiro'ya transfer olmak çeşitli görüşmeler yaptı. Taraflar arasında kısa süre içerisinde anlaşmanın yapılması bekleniyor.

Öte yandan Fred'in Belo Horizonte'de bir ev yaptırdığı ve gelecekte ailesiyle birlikte ülkesi Brezilya'ya taşınmayı planladığı da aktarıldı. 2027 yılında sözleşmesi sona erecek Fred'in önümüzdeki yılın sonunda Brezilya'ya dönmeyi planladığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon eu

