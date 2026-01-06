Yeni Şafak
Ve anlaşma sağlandı! İşte İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi…

Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci için Süper Lig'den beklenmedik bir hamle geldi. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ancak Kadıköy'de kriz yaşayan oyuncu, sezonun geri kalanını kiralık olarak geçirecek. İşte İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi…

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.


Milli oyuncunun Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir takım talip oldu.


ANLAŞMA SAĞLANDI


TRT Spor'da yer alan habere göre, Kasımpaşa, 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda sarı-lacivertli kulüp ile anlaştı.

İrfan Can'ın kararı doğrultusunda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.


FENERBAHÇE İLE OLAN SÖZLEŞMESİ


Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyla 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzalamıştı.


İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.


