Vincenzo Montella'dan Avustralya maçı sonrası çarpıcı açıklama: 'Bunu yapmaya devam edersek...'

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İtalyan çalıştırıcı, maçın taktiksel anlamda bekledikleri gibi geçtiğini ancak istedikleri sonucu alamadıkları için büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Rakiplerinin savunmaya çekilerek kontrataklarla etkili olmaya çalışacağını önceden bildiklerini belirten Montella, “Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontratakları da kullandılar. İki gol yedik, çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.
Mücadelede takımın ortaya koyduğu mücadeleye de değinen deneyimli teknik adam, oyuncularının sahada büyük bir özveri gösterdiğini vurguladı. Montella, “Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız” dedi.
Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan Ay-Yıldızlılar, D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmaya odaklanırken, Vincenzo Montella'nın açıklamaları takımın moralini yüksek tutmaya yönelik önemli mesajlar olarak değerlendirildi.
A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında alacağı sonuçla üst tura yükselme umutlarını sürdürmeye çalışacak. Montella ve öğrencileri, ilk karşılaşmada yaşanan hayal kırıklığını geride bırakarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.