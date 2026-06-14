Vincenzo Montella'dan Avustralya maçı sonrası çarpıcı açıklama: 'Bunu yapmaya devam edersek...'

Mücadelede takımın ortaya koyduğu mücadeleye de değinen deneyimli teknik adam, oyuncularının sahada büyük bir özveri gösterdiğini vurguladı. Montella, “Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız” dedi.



