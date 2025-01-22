Volkan Demirel’den flaş transfer: Süper Lig devinden ayrılan yıldızı aldı

Süper Lig ekiplerinden Volkan Demirel’in teknik direktörlüğünü yaptığı Bodrum FK, sürpriz bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. Trabzonspor ile yolları ayrılan yıldız futbolcu Bodrum FK’ya imza atacak. Detaylar haberimizde.
Volkan Demirel'in takımı Bodrum FK bugün flaş bir transferi noktalıyor.
Küme düşme hattında olan ekip, Süper Lig devinden ayrılan isme imza attırıyor.
Play Spor'un haberine göre Bodrum FK, Trabzonspor'dan ayrılan Enis Bardhi ile anlaşma sağladı.
Enis Bardhi sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini Bodrum FK'ya bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere bugün şehre gidecek.
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Enis Bardhi'nin adı Real Valladolid'le de anılıyordu.
Trabzonspor, Enis Bardhi'yi 2022-23 sezonu başında Levante'den 3 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Enis Bardhi