Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını yorumladı! Dikkat çeken skor tahmini

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'la karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılıların bu kritik maçıyla ilgili yapay zekadan da dikkat çeken bir skor tahmini geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ikinci hafta maçında yarın Liverpool'u konuk edecek. Saat 22:00'de başlayacak müsabakada Fransız hakem Turpin düdük çalacak.
Yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray-Liverpool maçını simüle etti ve İngiliz devinin maçı 2-1 kazanacağını tahmin etti.
Yapılan tahminde "İstanbul'daki atmosfer, ev sahibi avantajı ve kupa motivasyonu göz önüne alındığında maç çok çekişmeli geçer diye düşünüyorum ama yine de tahminim 2-1 Liverpool kazanır" ifadeleri kullanıldı.