Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını yorumladı! Dikkat çeken skor tahmini

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını yorumladı! Dikkat çeken skor tahmini

15:3029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'la karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılıların bu kritik maçıyla ilgili yapay zekadan da dikkat çeken bir skor tahmini geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ikinci hafta maçında yarın Liverpool'u konuk edecek. Saat 22:00'de başlayacak müsabakada Fransız hakem Turpin düdük çalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ikinci hafta maçında yarın Liverpool'u konuk edecek. Saat 22:00'de başlayacak müsabakada Fransız hakem Turpin düdük çalacak.

Yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray-Liverpool maçını simüle etti ve İngiliz devinin maçı 2-1 kazanacağını tahmin etti.

Yapılan tahminde "İstanbul'daki atmosfer, ev sahibi avantajı ve kupa motivasyonu göz önüne alındığında maç çok çekişmeli geçer diye düşünüyorum ama yine de tahminim 2-1 Liverpool kazanır" ifadeleri kullanıldı.

#Galatasaray
#Liverpool
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ açıkladı: Ankara'nın 12 ilçesinde su kesintisi! 29-30 Eylül Ankara su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre kesinti saatleri