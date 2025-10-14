Yapay zekadan olay tahmin! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma ihtimali

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan'la kritik bir maça çıkacak. Yapay zeka, ay-yıldızlı ekibin turnuvaya katılma şansını tahmin etti.
2026 Dünya Kupası için oynanan elemelerde A Milli Takım çıktığı 3 maçın ikisini kazandı. Ay yıldızlılar, Gürcistan ve Bulgaristan'ı yenerken, grup lideri İspanya'ya yenildi. İlk 3 maçın oynanmasının ardından yapay zeka, millilerin Dünya Kupası'na katılma ihtimalini hesapladı.
NTV Spor'un aktardığı habere göre yapay zeka, Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimalini düşük buldu. Chat GPT'nin, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılabilme ihtimali için yaptığı tahmin:
"Türkiye’nin Dünya Kupası 2026’ya katılma olasılığı orta‐üst düzeyde görünüyor. Doğrudan ilk sıra almak zorsa, ama grup ikinciliği ve ardından play‐offlar yolu açılırsa katılma şansı oldukça realist."
"Doğrudan katılım: daha düşük ihtimal, belki yüzde 10‑15 arası. Play‐off yoluyla katılım de dâhil edildiğinde, Türkiye’nin yüzde 60‑70 dolaylarında bir ihtimalle Dünya Kupası’nda olabileceğini düşünüyorum."
"A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinde 4. maçına yarın çıkacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maçta ay yıldızlılar, Gürcistan'ı konuk edecek."
"A Milli Takım, Gürcistan'ı yenerse puanını 9 yapacak ve grup maçlarının bitmesine iki maç kala önemli bir avantaj elde edecek."
2026 DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDİLİR?
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
"Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek."
"Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak."