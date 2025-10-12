Yenilgi sonrası hedef tahtasına konuldu! Milli takımdan istifa etti

2026 Dünya Kupası yolunda eleme maçlarının heyecanı sürüyor. Dün oynanan karşılaşmalar sonrası sürpriz bir istifa geldi. İşte ayrıntılar...
2026 Dünya Kupası elemelerinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Avrupa elemelerinde Sırbistan, sahasında Arnavutluk'u konuk etti.
Rakibine, Rey Manaj'ın golüyle 1-0 mağlup olan Sırplarda teknik direktör Dragan Stojkovic eleştirilerin odağı haline gelmişti.
Dünya Kupası'na katılma şansını ciddi derecede zora sokan Sırbistan'da Stojkovic görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Sırbistan, İngiltere'nin 15 puanla ilk ve Arnavutluk'un 11 puanla 2. sırada yer aldığı K Grubu'nda 7 puanla 3. sırada bulunuyor.