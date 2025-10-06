Yeni Şafak
Yıldız futbolcunun pasaportu çalındı! Milli takıma katılamadı

Yıldız futbolcunun pasaportu çalındı! Milli takıma katılamadı

17:526/10/2025, Pazartesi
2026 Dünya Kupası elemelerinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak yıldız futbolcunun pasaportunu çaldırdığı için milli takım kampına katılamadığı açıklandı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda eleme heyecanı devam ediyor.

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu Memphis Depay pasaportunu çaldırdı. 

Pasaportu çalınan Memphis Depay, Brezilya'dan uçağa binemediği için Hollanda Milli Takımı kampına katılamadı.

Depay'ın Malta ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman da konuya ilişkin şunları söyledi:


"Bu, öncelikle Memphis için, ama aynı zamanda bizim için de talihsiz bir durum. Doğal olarak milli takım hazırlıklarınıza tam kadroyla başlamak istersiniz. Kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede antrenman kampına katılmak üzere seyahat edebilir."

