Yıldız golcü İstanbul'da: Fenerbahçe için mi geldi?

Adı Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yıldız ismin bu paylaşımı transfer dedikodularının artmasına neden oldu.

1 /7 Teknik dirketör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

2 /7 Sarı-lacivertli takımın gündeminde olduğu belirtilen Şilili yıldız futbolcu Alexis Sanchez, İstanbul'a geldi.

3 /7 36 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından İstanbul'da olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

4 /7 Alexis Sanchez'in gece yarısı yaptığı bu paylaşım transfer dedikodularının güçlenmesine neden oldu.

5 /7 Sanchez kariyerinde; Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formalarını giydi.

6 /7 Geçen sezon eski takımı Udinese'nin yolunu tutan golcü oyuncu, İtalyan ekibiyle 14 maça çıkarken skor katkısı sağlayamadı.



