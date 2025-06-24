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Yıldız golcü İstanbul'da: Fenerbahçe için mi geldi?

Yıldız golcü İstanbul'da: Fenerbahçe için mi geldi?

Selman Ağrıkan
14:2224/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Adı Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yıldız ismin bu paylaşımı transfer dedikodularının artmasına neden oldu.

Teknik dirketör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımın gündeminde olduğu belirtilen Şilili yıldız futbolcu Alexis Sanchez, İstanbul'a geldi.

36 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından İstanbul'da olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

Alexis Sanchez'in gece yarısı yaptığı bu paylaşım transfer dedikodularının güçlenmesine neden oldu.

Sanchez kariyerinde; Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formalarını giydi. 

Geçen sezon eski takımı Udinese'nin yolunu tutan golcü oyuncu, İtalyan ekibiyle 14 maça çıkarken skor katkısı sağlayamadı.



Udinese ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Sanchez'in güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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