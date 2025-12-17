Yeni Şafak
Yılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'in yıldızı da listeye girdi

Haber Merkezi
21:4917/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
İngiliz gazetesi The Guardian, dünyanın en iyi 100 futbolcusunu sıralıyor. Listeye Süper Lig'den 1 oyuncu dahil olurken, 3 milli yıldızımız da listede yer aldı.

Guardian gazetesi tarafından her yıl hazırlanan “Yılın en iyi 100 futbolcusu” listesi yayımlanmaya devam ediyor.

41 ila 100’üncü basamakların açıklandığı listede milli futbolcularımız ve Süper Lig'den bir oyuncu da bulunuyor.

Bu listeyi gazeteciler, eski futbolcular ve teknik direktörlerden oluşan 219 kişilik bir jüri belirliyor.

Ayrıca Arda Turan da jüri üyeleri arasında yer aldı.

Listenin 71 ile 100 arası salı günü açıklanmıştı. Bugünse 70-41 basamakları açıklandı. Perşembe 40-11, cuma da ilk 10 açıklanacak.

Açıklanan listede Victor Osimhen 46. sırada yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu ise kendisine 52. sırada yer buldu.

Arda Güler ise 71. sırayı aldı.

Kenan Yıldız'ın sıralaması ise 89 oldu.

#Arda Güler
#Kenan Yıldız
#Hakan Çalhanoğlu
