Galatasaray'da zamanla yarış başladı! 4 hafta denmişti: Yunus Akgün için kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesi özel tedavi planı devrede!

10:2313/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Geçtiğimiz günlerde kasık fıtığı ameliyatı olan ve 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli futbolcu Yunus Akgün'ün geri dönüş tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık'ta oynanacak kritik Monaco maçına yetiştirmek için seferberlik ilan etti.

GalGalatasaray'da Yunus Akgün'ün kasık fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci yakından izleniyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun ağrıları artınca kısa süre önce bıçak altına yattığı biliniyor; şimdi ise dönüş takvimi netleşmeye başladı.



Sabah gazetesinin haberine göre, yaklaşık 4 haftalık bir iyileşme süreci öngörülen Yunus, 9 Aralık’taki Şampiyonlar Ligi Monaco maçına yetiştirilmek isteniyor.



Sarı-kırmızılı sağlık ekibi, milli futbolcunun sahalara en hızlı şekilde dönmesi için özel bir rehabilitasyon programı uyguluyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıkan Yunus Akgün, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 15 milyon euro olan genç yıldızın sözleşmesi 2029’a kadar devam ediyor.


