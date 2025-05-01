Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yunus Akgün’ün yeni maaşı belli oldu: 8 katı fazlasını alacak!

Yunus Akgün’ün yeni maaşı belli oldu: 8 katı fazlasını alacak!

10:321/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’da sezonun başarılı isimlerinden Yunus Akgün’ün yeni maaşı belli oldu. Milli oyuncu yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki oyuncunun 8 kat fazla maaş alacağı iddia edildi. İşte detaylar.

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, yıllık 300 bin euro kazanıyor.


Akgün'ün ayrıca sözleşmesinde 11 milyon euroluk da serbest kalma maddesi bulunuyor.


2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün ile yeni sözleşme yapmak isteyen Galatasaray, futbolcunun hem maaşını iyileştirmek hem de serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor.


Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bir süredir devam eden görüşmelerden sonuç alamayan Galatasaray son yaptığı 2 milyon euroluk teklifi de güncelledi.


Sarı-kırmızılıların, Yunus Akgün'e yaptığı yeni teklifte yıllık 2.4 milyon euro sunduğu belirtildi.


Yönetimin Aston Villa ve Benfica iddialarından rahatsız olduğu, bu son teklifle Yunus Akgün'e "At artık imzayı" mesajı verdiği aktarıldı.


Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta, 12 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.


#Yunus Akgün
#Galatasaray
#Okan Buruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi kurumlar kapalı? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla kapalı olan yerler