Yunus Akgün’ün yeni maaşı belli oldu: 8 katı fazlasını alacak!

Galatasaray’da sezonun başarılı isimlerinden Yunus Akgün’ün yeni maaşı belli oldu. Milli oyuncu yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki oyuncunun 8 kat fazla maaş alacağı iddia edildi. İşte detaylar.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, yıllık 300 bin euro kazanıyor.
Akgün'ün ayrıca sözleşmesinde 11 milyon euroluk da serbest kalma maddesi bulunuyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün ile yeni sözleşme yapmak isteyen Galatasaray, futbolcunun hem maaşını iyileştirmek hem de serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bir süredir devam eden görüşmelerden sonuç alamayan Galatasaray son yaptığı 2 milyon euroluk teklifi de güncelledi.
Sarı-kırmızılıların, Yunus Akgün'e yaptığı yeni teklifte yıllık 2.4 milyon euro sunduğu belirtildi.
Yönetimin Aston Villa ve Benfica iddialarından rahatsız olduğu, bu son teklifle Yunus Akgün'e "At artık imzayı" mesajı verdiği aktarıldı.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta, 12 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.