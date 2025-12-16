Yürekleri ağza getiren sakatlık! Kaburgası kırıldı, akciğeri söndü

Dan Burn'ün yaşadığı bu şanssız sakatlık, Newcastle United'ın zorlu fikstürü öncesinde zaten sıkıntılı olan savunma rotasyonunu daha da daralttı. Teknik direktör Eddie Howe yaptığı değerlendirmede, "Arka hattımızda daralmış durumdayız. Çok sayıda sakatımız var ve bu durum bizim için alarm verici," diyerek mevcut kadro derinliği konusundaki endişelerini dile getirdi.