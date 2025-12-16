Yeni Şafak
Yürekleri ağza getiren sakatlık! Kaburgası kırıldı, akciğeri söndü

09:2816/12/2025, Salı
Newcastle United, pazar günü Sunderland'e karşı oynadığı derbi maçında hem mağlubiyet hem de kritik bir sakatlık yaşadı. Savunmanın tecrübeli ismi Dan Burn, Nordi Mukiele ile girdiği ikili mücadele sonrasında kaburga kırığı ve akciğer sönmesi tanısıyla hastaneye kaldırıldı.

Pazar günü oynanan ve büyük bir rekabete sahne olan Kuzeydoğu derbisi, Newcastle United cephesi için çifte yıkımla sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, ezeli rakipleri Sunderland'e 1-0 yenilmekle kalmadı, aynı zamanda savunma hattının en kritik isimlerinden biri olan tecrübeli stoper Dan Burn'ü de ciddi bir sakatlığa kurban verdi.

Burn, Stadium of Light'taki mücadelenin ilk yarısında Sunderland'in sağ beki Nordi Mukiele ile topa kayarak girdiği sert pozisyonda ağır bir darbe aldı. Mukiele'nin dizinin yan tarafına çarpmasıyla sakatlanan 33 yaşındaki futbolcu, ilk müdahalenin ardından oyuna devam etmeye çalışsa da kısa süre sonra yerini Fabian Schar'a bırakmak zorunda kaldı.

Teknik direktör Eddie Howe, maç sonrasında yaptığı açıklamada, devre arasında nefes almakta zorluk çeken Burn'ün acilen hastaneye sevk edildiğini belirtti. Yapılan ilk tetkiklerde, oyuncunun kaburga kırığı ve akciğer sönmesi (pnömotoraks) yaşadığı tespit edildi.

Dan Burn'ün yaşadığı bu şanssız sakatlık, Newcastle United'ın zorlu fikstürü öncesinde zaten sıkıntılı olan savunma rotasyonunu daha da daralttı. Teknik direktör Eddie Howe yaptığı değerlendirmede, "Arka hattımızda daralmış durumdayız. Çok sayıda sakatımız var ve bu durum bizim için alarm verici," diyerek mevcut kadro derinliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

