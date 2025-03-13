Jose Mourinho’nun gözdesi Yusuf Akçiçek, sergilediği performansla hem sahadaki yeteneğini hem de piyasa değerini zirveye taşıdı. Sarı-lacivertliler genç yıldızın bonservis bedelini belirledi. Avrupa devlerinin radarındaki 19 yaşındaki stoper için yönetim, teklifleri bu rekor seviyenin altında değerlendirmeye almama kararı aldı. Söz konusu transfer gerçekleşirse bu rakam, kulüp tarihinin en yüksek transfer ücretlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, başarı basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor. Mourinho'nun yeni prensi olan Yusuf Akçiçek için birçok takım devreye girerken, Fenerbahçe 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili planını yaptı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa devlerinin radarında olan Yusuf Akçiçek ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Oyuncunun maaşı 1 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.
Öte yandan Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini de belirledi.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'ten en az 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
Transferin 40 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Yusuf Akçiçek, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.
Öte yandan Yusuf Akçiçek bu rakam ile en çok bonservis ödenen Türk futbolcu rekorunu da Arda Turan'ın (34 milyon euro) elinden alacak.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz gün genç stoperle ilgili açıklama yapmış ve "Yusuf Akçiçek için sözlü konuştuk. İngiltere Premier League'den bir takımın sportif direktöründen mesaj geldi Anderlecht maçından sonra 'Şu an 20 milyon oldu' diye. Bizim satmayı düşündüğümüz bir oyuncu değil" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon 15 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 850 dakika sahada kaldı.