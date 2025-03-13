Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz gün genç stoperle ilgili açıklama yapmış ve "Yusuf Akçiçek için sözlü konuştuk. İngiltere Premier League'den bir takımın sportif direktöründen mesaj geldi Anderlecht maçından sonra 'Şu an 20 milyon oldu' diye. Bizim satmayı düşündüğümüz bir oyuncu değil" ifadelerini kullanmıştı.



