Zonguldakspor'dan açıklama: Futbolcularımız şike yapmadı

3. Lig ekibi Zonguldakspor, bahis soruşturması kapsamında 9 futbolcusunun PFDK’ya sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Kulüp yetkilisi Harun Demir, sürecin Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçının ardından kendi başvurularıyla başladığını söyledi. Futbolcuların şike yapmadığını ancak talimat gereği ceza alacaklarını belirtti.
Zonguldakspor Kulübü yetkilisi Harun Demir, "bahis soruşturması" kapsamında takımdaki 9 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine basın toplantısı düzenledi.
Demir, sürecin 28 Nisan 2024’te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçından sonra Zonguldakspor’un yaptığı resmi başvuruyla başladığını anlattı. İlk olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda açılan dosyanın daha sonra İstanbul’a taşındığını belirten Demir, kulübün süreci yakından izlediğini ifade etti.
Takımdaki 9 futbolcunun farklı maçlara bahis oynadığının tespit edildiğini söyleyen Demir, bahisle şikenin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Federasyonun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesinin profesyonel futbolcuların herhangi bir bahis faaliyetine katılmasını açıkça yasakladığını hatırlattı. Sözleşmelerde de benzer bir hükmün bulunduğunu ekledi.
Demir, buna rağmen aceleci bir karar almaktan kaçındıklarını belirterek, "Federasyonun süreci işletmesini bekledik. Avukatlarımız savunmaları yaptı. Oyuncularımız ceza alacak çünkü talimat böyle. Ancak şike yapmadıkları ve kendi maçlarına oynamadıkları için rahatız" dedi.
Zonguldakspor yöneticisi, oyuncu tercihlerinde bundan sonra daha titiz davranacaklarını kaydetti. Demir, "Kendi maçlarına bahis oynamamış olmaları nedeniyle futbolcularımıza destek olacağız. Yine de gelecek cezalara göre gerekli adımları atacağız" şeklinde konuştu.