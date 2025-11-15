Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Zonguldakspor'dan açıklama: Futbolcularımız şike yapmadı

Zonguldakspor'dan açıklama: Futbolcularımız şike yapmadı

16:5215/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

3. Lig ekibi Zonguldakspor, bahis soruşturması kapsamında 9 futbolcusunun PFDK’ya sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Kulüp yetkilisi Harun Demir, sürecin Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçının ardından kendi başvurularıyla başladığını söyledi. Futbolcuların şike yapmadığını ancak talimat gereği ceza alacaklarını belirtti.

Zonguldakspor Kulübü yetkilisi Harun Demir, "bahis soruşturması" kapsamında takımdaki 9 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine basın toplantısı düzenledi.

Demir, sürecin 28 Nisan 2024’te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçından sonra Zonguldakspor’un yaptığı resmi başvuruyla başladığını anlattı. İlk olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda açılan dosyanın daha sonra İstanbul’a taşındığını belirten Demir, kulübün süreci yakından izlediğini ifade etti.

Takımdaki 9 futbolcunun farklı maçlara bahis oynadığının tespit edildiğini söyleyen Demir, bahisle şikenin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Federasyonun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesinin profesyonel futbolcuların herhangi bir bahis faaliyetine katılmasını açıkça yasakladığını hatırlattı. Sözleşmelerde de benzer bir hükmün bulunduğunu ekledi.

Demir, buna rağmen aceleci bir karar almaktan kaçındıklarını belirterek, "Federasyonun süreci işletmesini bekledik. Avukatlarımız savunmaları yaptı. Oyuncularımız ceza alacak çünkü talimat böyle. Ancak şike yapmadıkları ve kendi maçlarına oynamadıkları için rahatız" dedi.

Zonguldakspor yöneticisi, oyuncu tercihlerinde bundan sonra daha titiz davranacaklarını kaydetti. Demir, "Kendi maçlarına bahis oynamamış olmaları nedeniyle futbolcularımıza destek olacağız. Yine de gelecek cezalara göre gerekli adımları atacağız" şeklinde konuştu.

#PFDK
#3. Lig
#Zonguldakspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?