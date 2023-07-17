Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, orta saha arayışını sürdürüyor. Manchester United'dan ayrılacak olan Fred için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yakından takip ettiği ve teklifte bulunduğu Fred için İngiliz ekibinden cevap geldi. Manchester United, Fred için Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirdi. İngiliz ekibinin teklifi reddetmesinin nedeni ise sarı-kırmızılıların önerdiği rakamın yetersiz olması.

Fred’in geçtiğimiz sezon performansı nasıldı?

Fred, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla toplam 56 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2275 dakika süre alan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha, 6 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

Fred kimdir?

Fred, 5 Mart 1993 yılında Belo Horizonte, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. orta sahada görev yapmaktadır. 32 kez milli forma giymiştir. Sol ayaklıdır. Internacional'de futbola başlamıştır. Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giymiştir. 408 maçta 36 gol 43 asist üretmiştir.

Fred kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başladı ve burada Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı. Haziran 2013'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı ve burada üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandı. Fred, 2018'de Manchester United'a imza attı ve burada 2023'te EFL Kupası kazandı.





Fred, Brezilya'yı 20 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Üst düzey uluslararası çıkışını Kasım 2014'te yaptı. Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosunun bir parçasıydı. Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa América final kadrolarında da yer aldı.







