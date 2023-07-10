Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kisvarda ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?