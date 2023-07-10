Galatasaray-Kisvarda
Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kisvarda ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY KISVARDA FC MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın Kisvarda FC ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak.
Mücadelenin GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılılar, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecek.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.