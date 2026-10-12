Altın fiyatları son bir haftanın zirvesinde: Piyasaların yönü çarşamba günü belli olacak
Küresel piyasalarda altın hareketliliği yeni haftada da hız kesmeden sürüyor. Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan ons altın, son bir haftanın zirvesine tırmanarak kritik 4.200 dolar eşiğini aşmayı başardı. İç piyasada gram altının 6.670 TL’den işlem gördüğü bu yükseliş dalgasında; ABD tahvil faizlerindeki düşüş, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve Çin Merkez Bankası'nın aralıksız devam eden fiziki altın alımları başrol oynuyor. Yatırımcıların ve piyasaların gözü ise şimdi, altının kısa vadeli yönünü tayin edecek olan çarşamba günkü kritik ABD enflasyon verisine çevrilmiş durumda. İşte gram çeyrek tam cumhuriyet altın fiyatları ile piyasalarda son durum...
Geçtiğimiz haftayı yüzde 1,31'lik değer kazancıyla 4.194 dolardan kapatan ons altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde TSİ 06:00 itibarıyla 4.205 dolara yükseldi. Gün içinde 4.217 doları test ederek son bir haftanın zirvesini gören ons altına paralel olarak, iç piyasada 12 Ekim 2026 tarihli gram altın da güne 6.670 TL seviyesinden başladı.
Değerli metaldeki bu yükseliş trendini destekleyen ana gelişmeler şu şekilde sıralanıyor:
Tahvil faizlerinde geri çekilme sürüyor
ABD'nin 10 yıllık tahvil getirileri hafta başında yüzde 5,22 seviyesine kadar geriledi. Tahvil faizlerinde zirveden başlayan bu sınırlı düşüş, düzenli getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltarak yatırımcıları güvenli limana yönlendiriyor.
Enerjideki düşüş enflasyon baskısını hafifletiyor
Rusya'nın dizel ihracat yasağını esnetmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi sağlandığına yönelik açıklamaları küresel enerji arzı endişelerini hafifletti. Bu gelişmelerle petrol fiyatları yüzde 1,5 düşüşle 103 dolar sınırına çekildi. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon baskısını azaltabileceğini ve bunun da faiz artışı beklentilerini zayıflatarak kıymetli metalleri destekleyici bir senaryo oluşturduğunu belirtiyor.
Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki uluslararası bir havalimanına düzenlediği saldırılar, bölgedeki çatışmaların genişleyebileceği endişesini artırdı. ABD'nin olası misillemelere dahil olma ihtimali piyasalardaki jeopolitik kırılganlığı sıcak tutarken, bu durum altının "güvenli liman" cazibesini doğrudan artırıyor.
Çin Merkez Bankası'ndan 23 aylık kesintisiz alım serisi
Eylül ayında yaklaşık 23 ton altın alan Çin Merkez Bankası, altın alım serisini üst üste 23. aya taşıyarak 2015'ten bu yana en uzun kesintisiz alım dönemine imza attı. Dolar ve ABD tahvillerine olan bağımlılığı azaltma stratejisi izleyen Pekin yönetiminin bu hamlesi piyasaları destekliyor. Ayrıca, 2022'de Rusya'nın rezervlerinin dondurulmasının ardından ülkelerin kendi kontrolündeki fiziki altına yönelmesi ve Çinli hane halkının güvenli yatırım arayışı da talebi canlı tutan diğer unsurlar arasında.
Piyasaların gözü çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verisinde
Altın piyasasında kısa vadeli yönü belirleyecek asıl gelişme, çarşamba günü açıklanacak olan ABD eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi olacak. Piyasalar, enflasyonun aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,4 oranında gerçekleşmesini bekliyor.
Ons altın ve gram altında son durum
• Yukarı yönlü riskler: Analistlere göre, TÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri yüksek tutacağı algısını güçlendirerek altın fiyatlarını baskılayabilir.
• Aşağı yönlü riskler: Beklentilerin altında kalacak daha ılımlı bir veri ise faiz indirimi umutlarını yeşerterek altına yeni bir ivme kazandırabilir.
Uzmanlar, mevcut fiyatlamalar ışığında ons altının 4.200 - 4.230 dolar bandındaki ilk direnç seviyesine ulaştığının altını çiziyor.