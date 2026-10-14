Altın yatırımcısı için kritik saatler: Yükselecek mi düşecek mi? İki senaryo masada

Bu tablo altın yatırımcısı için "iki ucu keskin kılıç" etkisine neden oluyor. Bir yanda savaş korkusuyla artan jeopolitik riskler yatırımcıyı "güvenli liman" altına çekerken; diğer yanda artan petrol fiyatları küresel enflasyonu körüklüyor. Bu da ABD doları ve tahvil faizlerini yüksek tutarak, altının alternatif yatırım araçları karşısında ezilmesine neden olabiliyor.