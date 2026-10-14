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Altın yatırımcısı için kritik saatler: Yükselecek mi düşecek mi? İki senaryo masada

Altın yatırımcısı için kritik saatler: Yükselecek mi düşecek mi? İki senaryo masada

09:45, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Altın yatırımcısı için kritik saatler: Yükselecek mi düşecek mi? İki senaryo masada

Küresel piyasalarda altın yatırımcısının gözü kulağı bugün ABD'den gelecek kritik enflasyon verisine çevrildi. Kritik açıklama öncesi altında adeta fırtına öncesi sessizlik moduna geçilirken, uzmanlar piyasanın yönünü tayin edecek iki farklı senaryoya dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları yeni bir rekor denemesi mi yapacak yoksa düşüş trendine mi girecek? İşte piyasadaki son durum ve yatırımcıyı bekleyen ihtimaller...

Güne temkinli başladı: Rakamlarda son durum

Piyasaların yön arayışı sürerken, ons altın dünü ufak bir kayıpla (yüzde 0,26) 4.160 dolardan kapatmıştı. Yeni güne yatay bir başlangıç yapan sarı metal, sabah saatleri itibarıyla 4.169 dolar seviyelerinde işlem görüyor.


İç piyasada da benzer bir bekleyiş hakim; 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla spot piyasada gram altın yeni güne 6.618 TL seviyesinden başladı. Şu an tüm dikkatler, fiyatlara asıl yönünü verecek olan ABD ekonomisi ve Merkez Bankası (FED) politikalarından gelecek sinyallerde.


Güne temkinli başladı: Rakamlarda son durumPiyasaların yön arayışı sürerken, ons altın dünü ufak bir kayıpla (yüzde 0,26) 4.160 dolardan kapatmıştı. Yeni güne yatay bir başlangıç yapan sarı metal, sabah saatleri itibarıyla 4.169 dolar seviyelerinde işlem görüyor.İç piyasada da benzer bir bekleyiş hakim; 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla spot piyasada gram altın yeni güne 6.618 TL seviyesinden başladı. Şu an tüm dikkatler, fiyatlara asıl yönünü verecek olan ABD ekonomisi ve Merkez Bankası (FED) politikalarından gelecek sinyallerde.

Altın için yol ayrımı: Masadaki iki senaryo

Bugün açıklanacak olan ABD eylül ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) ve yarın gelecek üretici fiyatları (ÜFE) verileri, altının kısa vadeli kaderini çizecek. Analistler, piyasada iki farklı senaryonun konuşulduğuna dikkat çekiyor:

• 1. Senaryo (Altını yükseltecek ihtimal): Açıklanan enflasyon verisi beklentilerin altında kalırsa, doların ateşi ve tahvil faizleri düşüşe geçecek. Bu durum altının elini güçlendirerek yeniden yükseliş arayışına girmesinin önünü açacak.

• 2. Senaryo (Altını düşürecek ihtimal): Enflasyon rakamları tahminleri aşarsa, yatırımcıda "FED faizleri daha uzun süre yüksek tutacak" korkusu ağır basacak. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak.

Altın için yol ayrımı: Masadaki iki senaryoBugün açıklanacak olan ABD eylül ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) ve yarın gelecek üretici fiyatları (ÜFE) verileri, altının kısa vadeli kaderini çizecek. Analistler, piyasada iki farklı senaryonun konuşulduğuna dikkat çekiyor:• 1. Senaryo (Altını yükseltecek ihtimal): Açıklanan enflasyon verisi beklentilerin altında kalırsa, doların ateşi ve tahvil faizleri düşüşe geçecek. Bu durum altının elini güçlendirerek yeniden yükseliş arayışına girmesinin önünü açacak.• 2. Senaryo (Altını düşürecek ihtimal): Enflasyon rakamları tahminleri aşarsa, yatırımcıda "FED faizleri daha uzun süre yüksek tutacak" korkusu ağır basacak. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak.

Orta Doğu'daki gerilim altını nasıl etkiliyor?

Fiyatları etkileyen tek unsur ABD verileri değil; Orta Doğu'da her geçen gün tırmanan gerilim de piyasaları sarsıyor. Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi ve enerji altyapılarının hedef alınmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 106,50 doların üzerine fırladı.

Orta Doğu'daki gerilim altını nasıl etkiliyor?Fiyatları etkileyen tek unsur ABD verileri değil; Orta Doğu'da her geçen gün tırmanan gerilim de piyasaları sarsıyor. Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi ve enerji altyapılarının hedef alınmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 106,50 doların üzerine fırladı.

Bu tablo altın yatırımcısı için "iki ucu keskin kılıç" etkisine neden oluyor. Bir yanda savaş korkusuyla artan jeopolitik riskler yatırımcıyı "güvenli liman" altına çekerken; diğer yanda artan petrol fiyatları küresel enflasyonu körüklüyor. Bu da ABD doları ve tahvil faizlerini yüksek tutarak, altının alternatif yatırım araçları karşısında ezilmesine neden olabiliyor.

Bu tablo altın yatırımcısı için "iki ucu keskin kılıç" etkisine neden oluyor. Bir yanda savaş korkusuyla artan jeopolitik riskler yatırımcıyı "güvenli liman" altına çekerken; diğer yanda artan petrol fiyatları küresel enflasyonu körüklüyor. Bu da ABD doları ve tahvil faizlerini yüksek tutarak, altının alternatif yatırım araçları karşısında ezilmesine neden olabiliyor.

Beklentiler ne yönde?

Piyasalar, artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yukarı çekeceğini öngörüyor. ABD'de eylül ayında tüketici enflasyonunun (TÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,6 artması bekleniyor. Üretici fiyatlarında (ÜFE) ise yıllık artışın yüzde 5,3 civarında geleceği tahmin ediliyor.

Beklentiler ne yönde?Piyasalar, artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yukarı çekeceğini öngörüyor. ABD'de eylül ayında tüketici enflasyonunun (TÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,6 artması bekleniyor. Üretici fiyatlarında (ÜFE) ise yıllık artışın yüzde 5,3 civarında geleceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan altın yatırımcılarının merceğindeki ABD Merkez Bankasının (FED) atacağı adımlara yönelik beklentiler de netleşiyor. CME FEDWatch verilerine göre; piyasalar ekim ayındaki toplantıda faizin yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit bırakılmasına kesin gözüyle (yüzde 77 ihtimal) bakıyor. Ancak asıl kritik hamlenin aralık ayında gelmesi ve yüzde 68 ihtimalle 25 baz puanlık yeni bir faiz artışı yapılması bekleniyor.

Diğer yandan altın yatırımcılarının merceğindeki ABD Merkez Bankasının (FED) atacağı adımlara yönelik beklentiler de netleşiyor. CME FEDWatch verilerine göre; piyasalar ekim ayındaki toplantıda faizin yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit bırakılmasına kesin gözüyle (yüzde 77 ihtimal) bakıyor. Ancak asıl kritik hamlenin aralık ayında gelmesi ve yüzde 68 ihtimalle 25 baz puanlık yeni bir faiz artışı yapılması bekleniyor.
Başlıklar :altın yatırımıaltın fiyatlarıenflasyon verisiabdküresel piyasalaraltınyatırımcı
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