Kredi kartını makasla kesenler dikkat: Bakın neye sebep oluyor
Herkes aynı hatayı yapıyor! Süresi dolan banka ve kredi kartlarını makasla keserek çöpe atmak, bazı yeni nesil kartlarda risk oluşturabiliyor. Elektronik ekran ve mikro pil içeren modellerin gelişigüzel kesilmesi, bakın nelere sebep oluyor?
Kullanım süresi dolan banka ve kredi kartlarını makasla keserek çöpe atmak, pek çok kişinin güvenlik amacıyla uyguladığı yöntemlerin başında geliyor. Ancak dinamik güvenlik kodu göstermek için elektronik ekran ve mikro pil içeren bazı yeni nesil kartlarda bu alışkanlık büyük risk oluşturabiliyor. Kartın kesilmesi sırasında pilin zarar görmesi, aşırı ısınma ve kimyasal sızıntı gibi tehlikeleri beraberinde getirebiliyor.
Her banka kartında aynı risk bulunmuyor
Geleneksel banka kartlarının yanı sıra bazı yeni nesil modellerde dinamik CVV kodu göstermek amacıyla elektronik ekran ve mikro pil kullanılabiliyor. Kartın kesilmesi sırasında bu bileşenlerin zarar görmesi, pilin aşırı ısınmasına veya içindeki kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olabiliyor.
Lityum pil içeren elektronik bileşenler hasar gördüğünde kısa devre ve kimyasal sızıntı gibi riskler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle özellikle elektronik özelliklere sahip kartların gelişigüzel kesilmemesi önem taşıyor. Ancak bu uyarı bütün banka ve kredi kartları için aynı ölçüde geçerli değil; risk, kartın yapısına ve içerdiği bileşenlere bağlı olarak değişiyor.
Eski kartlar elektronik atık olarak değerlendirilebilir
Banka kartları plastik malzemenin yanı sıra çeşitli elektronik bileşenler ve geri kazanılabilir metaller de içerebiliyor. Kartların gelişigüzel biçimde parçalanması, bu malzemelerin geri dönüşüm sürecinde ayrıştırılmasını zorlaştırabiliyor.
Kullanım süresi dolan kartların elektronik atık toplama ve geri dönüşüm kanallarına yönlendirilmesi, çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.
Kartın güvenli biçimde imha edilmesi kadar, kullanımının sona erdiğinin banka tarafından doğrulanması da önem taşıyor. Kartın üzerindeki kişisel bilgilerin korunması ve elektronik bileşenlerin zarar görmemesi için bankanın talimatlarına uyulması öneriliyor.
Süresi dolan banka kartları nasıl imha edilmeli?
Eski banka veya kredi kartını imha etmek isteyenlerin öncelikle kartı veren bankanın yönlendirmelerini kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle ekran ve pil içeren modellerde, kartı kesmek yerine bankanın önerdiği güvenli imha yöntemini uygulamak daha doğru bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.