Türkiye'de art arda meydana gelen depremler birçok vatandaşı alarma geçirdi. Uzmanlar, özellikle Marmara'da büyük bir deprem beklediğini belirtiyor. Durum böyle olunca İstanbul'da yaşayanlar, oturdukları semtin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu araştırıyor. İşte, Gaziosmanpaşa’ın riskli bölgeleri ve deprem haritası.

Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı, zemini sağlam mı?

Gaziosmanpaşa’nın zeminini incelediğinde ise Vs30 kayma dalgası hızlarının toplam yüzölçümünün %15’lik kısmında 200-500 m/sn. olduğunu yani orta seviye ve altında olduğu görülmekte. Kalan % 85’lik kısmında ise Vs30 kayma dalgası hızlarının 800-1000 m/sn. ile iyi olduğu görülmekte. Bu sonucun, İstanbul’un en iyi zeminlerinden biri olan Jeolojik olarak GROVAK adını verilen, kahve renkli kumtaşı olduğunu söyleyebilir.

İstanbul depreminden Gaziosmanpaşa’yı nasıl etkilenecek?

Çok ağır hasar alıp yıkılabilecek 132 bina ağır hasarlı 403 bina tespit edilirken. Oluşabilecek can kaybı 140,ağır yaralı sayısı 83 olarak ön görülmüştü. Ayrıca depremden sonra 13,963 hane için geçici barınma ihtiyacı doğacak.

Demek ki binalar eski bile olsa zeminin çok iyi olması can kaybını yıkılacak bina sayısını minimuma indirebiliyordu. Zemin bu nedenle çok önemliydi.

Gaziosmanpaşa’da en çok risk hangi mahallede var?

Gaziosmanpaşa’da en çok can kaybı olacak mahalleleri incelediğimde ise;

-Merkez

-Hürriyet

-Yenimahalle

-Barbaros Hayrettin Paşa

-Sarıgöl

İstanbul'da beklenen 7.5 büyüklüğündeki depremin Gaziosmanpaşa ilçesinde hissedilme şiddeti haritaya bu şekilde yansıdı.

İstanbul'da deprem riski yüksek bölgeler neresi?

Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye çukuru, Tarabya çukuru, Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru, Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru, Çayırbaşı çukuru, Karaköy, Tophane, Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri), Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi, Kadıköy (Kurbağalıdere), Moda (denize bakan kısmı), Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü), Tuzla (dere kısmı), Dilovası, Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım), Topkapı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler (bir kısmı), Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı), Selimpaşa, Silivri, Çanta, Gümüşyaka, Kavaklı, Yakuplu, Esenyurt, Avcılar, Ambarlı, Firuzköy, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Ataköy ve Zeytinburnu.

İstanbul'da deprem konusunda hangi bölgeler güvenli?

Darıca, Dolayoba, Pendik, Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çengelköy, Polonezköy, Şile, Haydarpaşa, Altıyol, Bahariye, Kızıltoprak, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Kozyatağı, Altunizade, İçerenköy, Bağdat Caddesi, Fenerbahçe, Söğütlüçeşme (Kurbağalıdere dışında kalan kısımları), Moda (denize bakmayan kısımları), Acıbadem, Koşuyolu, Adalar, Eminönü, Rumelihisarı, Arnavutköy, Etiler, Beşiktaş, Maçka, Nişantaşı, Şişli, Taksim, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Levent, Maslak, İstinye, Tarabya, Sarıyer, Karaköy (rıhtım dışında kalan kısım), Gültepe, Emirgan, Bağcılar, Haraççı ve Taşocağı. İstanbul'un depreme dayanıklı semtleri arasında Şile ise en dayanaklı yer çıktı.







