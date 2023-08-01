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Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3’ü ağır 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Güllü Mihmat Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İşte detaylar.

14:46 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Giresun haberleri

Giresun haberleri

’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3’Ü AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Kaza Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Umutbükü köyünde Mustafa M. idaresindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kaza ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda Jandarma, AFAD ve Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Kazada, 3’ü ağır 6 kişi yaralandı. Araçta bulunan Güllü Mihmat ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Güllü Mihmat Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



#Giresun
#Yağlıdere
#Giresun haberleri
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