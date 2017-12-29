' Cumhurbaşkanımızın Abdullah Gül ile herhangi bir teması olmamıştır'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, (MKYK) yılın son toplantısını yaptı. Toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

Ünal, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları hatırlatılarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu süreçte bir teması oldu mu?" sorusunu da yanıtladı.

Mahir Ünal, şunları söyledi:

"11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, AK Parti'nin milletvekilliğini yapmış, başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Parti'li olduğunu düşündüğümüz... Dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşmasını biz doğru bulmayız ve bu bizi üzer. AK Partililer birbirleriyle medya üzerinden konuşmazlar. Eğer gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişareyle yaparız. Dolayısıyla bu meseleyi biz istişare ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Üzüldüm.' ifadesinin de nedeni budur. Eğer eksik, muğlak gördüğü bir şey varsa bunu sayın Cumhurbaşkanımızla ya da sayın Başbakanımızla gayet rahat bir şekilde istişare edebilecekken medya üzerinden konuşuyor olması üzücüdür. Bizimle dostlarımızın medya üzerinden konuşmasını biz hiçbir zaman ilke olarak da kabullenmedik ve bir ahlak olarak da AK Parti'li olmak, birbiriyle medya üzerinden konuşmamaktır. İstişareyle yürütmektir. Cumhurbaşkanımızın da sayın Abdullah Gül ile bir teması olmamıştır."

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"Bizim tek bir amacımız var; adalet, adalet, adalet"

"ByLock uygulaması nedeniyle mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için yeni KHK hazırlandığı ifade ediliyor. Nasıl bir KHK hazırlanıyor ve ne zaman yayımlanması planlanıyor?" sorusuna Ünal, "Özellikle muhalefet bu meseleleri değerlendirirken, burada özellikle ByLock ilgili bir şey söylemek istiyorum, biz 15 Temmuz gecesinden başlamak üzere dediğim gibi o gecenin bir ahlakı, o gecenin bir erdemi vardı." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Gül'ün açıklamalarına ilişkin "Geçmiş cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir." sözlerini kullanmıştı.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise daha sonra yaptığı açıklamada “Gördüğüm kadarıyla çok tartışıldı. Biliyorsunuz bir kanun hükmünde kararname yayınlandı. Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum." demişti.

GÜNDEM Abdullah Gül'den KHK eleştirisi hakkında açıklama

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül'e KHK yanıtı