1 ay kesintisiz duruşma olacak

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği öne sürülen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı iddia edilen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında yargılama başladı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 33’ü tutuklu 200 sanık ilk kez hâkim karşısına çıktı.

TUTUKLU BAŞKANLAR YER ALDI

Duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılırken; tutuklu sanıklar arasında görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı. Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer’in de aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya katıldı. İddianamede “örgüt lideri” olarak adı geçen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş da duruşmaya katıldı. Salon girişinde gazetecilere kısa bir açıklama yapan Aktaş, “Adalet mülkün temelidir. Kaçmadım, buradayım” dedi.

KURUM BAZLI SAVUNMA ALINACAK

Mahkeme başkanı, duruşmada düzenin korunmasına ilişkin uyarılarda bulunarak, tezahürat yapılması halinde izleyicilerin salondan çıkarılacağını, yargılamanın izleyicisiz devam edebileceğini bildirdi. Ayrıca duruşmaların haftanın 5 günü yapılmasının planlandığını, savunma ve iddia bütünlüğünün sağlanabilmesi için öncelikle tutuklu sanıkların savunmalarının “kurum bazlı” alınacağını açıkladı.

TUTDERE SEGBİS’LE SAVUNMA YAPACAK

Öte yandan, tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de aralarında bulunduğu 22 sanığın, bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlanarak savunma yapacağı duruşmada, ilk olarak Tutdere’nin, son olarak ise Akpolat’ın dinleneceği öğrenildi.

100 MİLYONA KADAR RÜŞVET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütünün yasal görünümlü bir yapıya bürünerek kara para aklayan bir mekanizmaya dönüştüğüne dikkat çekilmişti. 2021-2025 arasında suç örgütüne ait aralarında İçkale, Elif LPG, Barka, Bilginay ve Vekontek gibi 20’ye yakın şirket üzerinden aklandığı tespit edilen toplam suç gelirinin 1 milyar 170 milyon 268 bin 645 lira olduğu tespit edilmişti. CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde, üst düzey yöneticilere 100 milyon liraya kadar rüşvet verildiği, ödemelerin şoförler aracılığıyla elden yapılarak gizli defterlere kaydedildiği tespitleri, dikkat çeken detaylar arasındaydı.



