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1 Mayıs için provokasyon hazırlığı yapanlara operasyon: 22 şüpheli yakalandı

1 Mayıs için provokasyon hazırlığı yapanlara operasyon: 22 şüpheli yakalandı

11:1430/04/2025, Çarşamba
AA
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Suç unsuru olabilecek dijital materyallere de el konuldu.
Suç unsuru olabilecek dijital materyallere de el konuldu.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki ayrı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek, yasaklama olmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, 8 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Taksim Meydanı çağrısı videosundaki 8 zanlı yakalandı

Soruşturma kapsamında, X sosyal medya platformunda dün "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasadışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetinde paylaşılan videoda yer alan 8 şüpheli ile bu yayını tekrar paylaşan 3 farklı sosyal medya kullanıcısının yakalanması için de operasyon yapıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bu operasyonda ise 8 zanlı gözaltına alındı.

Firari durumdaki 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalara devam edilirken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru olabilecek dijital materyallere de el konuldu.


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