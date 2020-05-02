1 Mayıs yüzsüzleri: Polis ekiplerine saldıran DİSK'e ait çelenki beş HDP, üç CHP ve bir TİP milletvekili Taksim Anıtı'na bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerinde gölgesinde kaldı. İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikalar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, farklı saatlerde küçük gruplar halinde, Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu.

SOSYAL MESAFE KURALI

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen), Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen), DİSK Nakliyat İş Sendikası ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla farklı saatlerde küçük gruplar halinde Kazancı Yokuşu’na geldi.

OYNAT 00:00 Barış Atay kendilerine dil döken polislere saldırdı İstanbul Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen grubu emniyet ekipleri yasaklarla ilgili bilgilendirdi. Görevli polis memuru DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun özel aracına izin verileceği ve çelenk koymak isteyenlere otobüs tahsis edildiğini bildirildi. Ancak tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralığın hiçe sayan ve sokağa çıkma yasağını delmek üzere yürümek isteyen grubu polisler engellemek istedi. Bu esnada kenarda bekleyen TKP Vekili Barış Atay bir anda polislerin üzerine atladı. O anlar saniye saniye kaydedildi. BiP'te paylaş

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10’AR KİŞİLİK GRUPLAR

Onar kişiden oluşan gruptakilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek maske ve eldiven taktığı görüldü. Cumhuriyet Anıtı önünde konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 43 yıl önce burada 34 insanın öldürüldüğünü, 136 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, “Aradan 43 yıl geçti hala failleri bulunmadı. 1977’yi kim yaptıysa 12 Eylül’ü de onlar yaptı. 12 Eylül’ü kim yaptıysa 15 Temmuz’u da onlar yaptı.” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İTHAF ETTİK

Atalay, dünyanın ve Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile karşı karşıya kaldığını, bundan dolayı sınırlı sayıda insanla bu kutlamayı yaptıklarını belirterek, bu yılki 1 Mayıs’ı sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini söyledi. “Bu salgının sona ermesinden sonra içinde bulunduğumuz bu sorunların çözümü için ülkeyi yönetenlerden bir an evvel çalışma bekliyoruz. Bu işten çıkarmalarla ilgili olumlu gelişmeler oldu ama yeterli değil. İş verenlerimiz ücretsiz izin hakkını kullanmaya devam ediyorlar. Bir an evvel bundan vazgeçmeleri lazım. Kısa çalışma ödeneğine başvurmalarını talep ediyoruz.”

OYNAT 00:00 Saniye saniye 1 Mayıs provokasyonu: DİSK Başkanı kendisini bilerek gözaltına aldırdı İstanbul Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen grubu emniyet ekipleri yasaklarla ilgili bilgilendirdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun özel aracına izin verileceği ve ekibine otobüs tahsis edildiği bildirildi. Ancak tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralığın hiçe sayan ve sokağa çıkma yasağını delmek üzere yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Çıkan arbedede TKP'li vekil Barış Atay'ın grubu provoke ettiği görüldü. BiP'te paylaş

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Yüzsüzler

DİSK’e bağlı bir grup Taksim’de polise saldırdı.

Tüm Türkiye’de sakin bir şekilde kutlanan 1 Mayıs’ı DİSK provoke etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir grup DİSK üyesi polise saldırdı. İstanbul Beşiktaş’ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim’e yürümek isteyen grubu emniyet ekipleri yasaklarla ilgili bilgilendirdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun özel aracına izin verileceği ve ekibine otobüs tahsis edildiği bildirildi. Ancak tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralığın hiçe sayan ve sokağa çıkma yasağını delmek üzere yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Çıkan arbedede TKP’li vekil Barış Atay’ın grubu provoke ettiği görüldü. Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, Çerkezoğlu’nun da arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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Yoğun güvenlik önlemi

Çok sayıda meydanda polis ekipleri güvenliği sağladı.

Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Caddesi’nde polis ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) hazır bulundu. Polis ekiplerince araçlar durdurularak, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerekli evrak kontrolleri yapıldı. Taksim’de de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı ve araç geçişlerine izin verilmedi.

DİSK üyeleri provoke etti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. DİSK grubunun Taksim’e yürüyüş yapmaya kalkıştığını belirten Çataklı, “İstanbul’da DİSK tarafından yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır. Tüm uyarı ve ikazlar yapılmıştır. Buna rağmen ısrar edilmiş gerek ilgili konfederasyon gerekse mensupları için de provokasyona açık bir ortam oluşturulmuş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır. Tüm itinamıza rağmen ortaya çıkan manzaranın sorumluluğu konfederasyona aittir” dedi.

53 GÖZALTI

İzinsiz yürümek isteyen 53 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz yürümek isteyen 53 kişi gözaltına alındı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte 35 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 17 kişinin de ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.





Yerin 70 metre altında konser

Sanatçı Kıraç en sevilen şarkılarını metro inşaatında seslendirdi.

İstanbul Valiliğinin organize ettiği “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özel konseri” yerin 70 metre altında metro inşaat alanında düzenlendi. Ünlü sanatçı Kıraç’ın konser verdiği inşaat alanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında “El ele veriyor emek veriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm İşçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü tebrik ediyorum. Sesimizin sözümüzün sizlere ulaşmasını sağlayan tüm radyo ve televizyonlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Kıraç’a kulak verelim. Kalın sağlıcakla…” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 Kıraç'tan yerin 72 metre altında 1 Mayıs konseri İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yerin 72 metre altında düzenlenen Kıraç konseriyle kutladı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatının başlangıç noktası olan Gayrettepe şantiyesinde düzenlenen konseri, burada çalışan işçiler takip etti. Kıraç, 'Tüm ülkemizin ramazan ayının mübarek olmasını diliyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerimizin ve işçilerimizin bayramını kutluyorum' dedi. BiP'te paylaş

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Meydanlarda kutlamayı diliyorum

Mustafa Şentop

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “11 yıl önce resmî bayram olarak kabul edilen 1 Mayıs’ı, gelecek yıllardan itibaren barış ve huzur içinde alanlarda, meydanlarda kutlamayı diliyor, bütün işçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi. Şentop, “1 Mayıs’ı, gelecek yıllardan itibaren barış ve huzur içinde alanlarda, meydanlarda kutlamayı diliyorum” dedi

OYNAT 00:59 Kadıköy'de yasağı umursamadan izinsiz 1 Mayıs gösterisine müdahale Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplanan grup, eylem yapmak istedi. Polis eylemin yasal olmadığını, izinsiz olduğunu ve sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden gruba polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan grup üyeleri polis merkezine götürüldü. BiP'te paylaş

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