10 tonluk kokain için Türkiye'de de operasyon

İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucu 7 Ocak'ta İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton kokain maddesi ele geçirildiği, Mürettebattan 4'ü Türk vatandaşı 13 kişinin yakalandığı bilgisinin edinildiği kaydedildi. Geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ FİRARİ

Savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü'nce İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da 1'er olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab, "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığını aklama" suçlarından gözaltına alındı. Yurt dışında firari olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına el konuldu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Çetin Gören, daha önce de büyük çaplı uyuşturucu dosyalarıyla gündeme gelmişti. 2020 yılında "Bataklık" soruşturmasında örgüt kurucusu ve yöneticisi suçlamasıyla tutuklanan Gören, 2022 yılında tahliye edilmişti. Yargılama sonucunda ise Gören, 2024 yılında söz konusu davadan beraat etmişti.







