​100 milyon yardımcı kaynak dağıtılacak: Ders kitabıyla birlikte sırada

12 Eylül’de yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak öğrenciler bu sene ders kitaplarının yanında ücretsiz kaynak kitaplarını da masalarında bulacak.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için 2003’ten itibaren 3 milyar 374 milyon ders kitabını ücretsiz olarak öğrencilere ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle okulların kapalı olduğu ve kaynaklara ulaşmanın kısmen kısıtlı olduğu Kovid-19 sürecinde yaşanan öğrenme kayıplarının telafisi için bu yıl yardımcı kaynak hazırlama çalışmalarını hızlandırmıştı.

HER SINIF SEVİYESİNE GÖRE HAZIRLANDI

Bu kapsamda geçen sene kasımda önemli bir adım atan Bakanlık, öğrencilerin akademik becerilerinin gelişiminin desteklenmesi, kaynaklara erişimin kolaylaştırılması ve bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamak ve öğretmenlere destek olmak üzere 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynak hazırladı. Geçen eğitim yılında 36 milyon yardımcı kaynak ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırıldı.

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ÜNİVERSİTE ADAYLARINA SORU BANKASI

Bu sene ise hedefler büyütüldü. Bakanlık YKS’ye hazırlanacak öğrenciler için 8 adet TYT ve 9 adet AYT soru bankası hazırladı. TYT ve AYT’deki konu başlıklarını kapsayan ve soruların güçlük derecelerine göre üç aşamalı olarak hazırlanan 3 Adım TYT ve 3 Adım AYT soru bankaları basılı halde 11 ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak verilecek.

SEVKİYATI BAŞLADI

Bakanlık bununla birlikte öğrencilere yönelik 85 yardımcı kaynak ve öğretmenlere yönelik 7 kılavuzu da okullara yollayacak. Böylece ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak. MEB, öğrencilere en az 100 milyon yardımcı kaynak kitabı dağıtmayı planlıyor. Ders kitaplarıyla birlikte kaynak kitapların sevkiyatı da 15 ağustos itibariyle illere başladı. 5 Eylül'e kadar tüm kitapların dağıtımı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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GÜNDEM MEB yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak