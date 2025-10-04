100 öğrenciye burs verilecek

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde şehit yakını toplam 100 öğrenciye burs imkanı sağlayacaklarını bildirdi.
Üsküdar’daki dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Turunç, sözlerine Gazze’deki soykırım ve Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı kınayarak başladı. Toplantıya 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkanvekili Ahmet Şekerli, dernek yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Gazze ve 15 Temmuz’un ışığında insanlık adına birlik ve dayanışma çağrısı yapan Turunç, konuşmasında insani değerlerin önemine vurgu yaparak “Farklı kültürlerden ve coğrafyalardan olsak da paylaşmayı ve dayanışmayı öğrenmeliyiz. İnsanlığın refahı için birlikte hareket etmek zorundayız” dedi. Turunç, bu yıl üniversite düzeyinde 60, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ise 40 öğrenciye burs sağlanacağını söyledi. “İki hayırsever kuruluşun katkılarıyla bu burslar veriliyor” diyen Turunç, önümüzdeki yıllarda burs verilecek öğrenci sayısının artırılacağını kaydetti. Bu kapsamda bu yıl ilkokuldan üniversiteye kadar toplam 100 öğrenciye maddi destek sağlanacağını duyurdu.
ŞEHİT AİLELERİ İÇİN KAMP
Turunç, bu yıl da Antalya’da şehit aileleri için kamp düzenle-neceğini açıkladı. “8 yıldır devam eden kampımıza 253 şehit ailesi davet ediliyor, 4 gün süren bu organizasyonla ailelerimizin birlikteliğini sağlıyoruz” dedi.
Ayrıca İstanbul’da yaşayan 40 şehit çocuğunun, Kızılay’ın katkılarıyla Heybeliada’da düzenlenecek gençlik kampında 3 gün ağırlanacağını belirtti. Turunç’un verdiği bilgilere göre, 15 Temmuz Derneği’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu yıl 13 farklı ülkede çeşitli programlar gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Şehidi Köksal Karmil’in oğlu Mehmet Akif Karmil, programa katılarak teşekkür etti. “Burs desteğiyle geleceğimize dair umutlarımız güçleniyor” diyen Karmil, havacılık yönetimi bölümünde okuduğunu ve mezun olduktan sonra Türk Hava Yolları’nda pilot olmayı hedeflediğini anlattı.