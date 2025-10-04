100 öğrenciye burs verilecek

Üsküdar’daki dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Turunç, sözlerine Gazze’deki soykırım ve Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı kınayarak başladı. Toplantıya 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkanvekili Ahmet Şekerli, dernek yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Gazze ve 15 Temmuz’un ışığında insanlık adına birlik ve dayanışma çağrısı yapan Turunç, konuşmasında insani değerlerin önemine vurgu yaparak “Farklı kültürlerden ve coğrafyalardan olsak da paylaşmayı ve dayanışmayı öğrenmeliyiz. İnsanlığın refahı için birlikte hareket etmek zorundayız” dedi. Turunç, bu yıl üniversite düzeyinde 60, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ise 40 öğrenciye burs sağlanacağını söyledi. “İki hayırsever kuruluşun katkılarıyla bu burslar veriliyor” diyen Turunç, önümüzdeki yıllarda burs verilecek öğrenci sayısının artırılacağını kaydetti. Bu kapsamda bu yıl ilkokuldan üniversiteye kadar toplam 100 öğrenciye maddi destek sağlanacağını duyurdu.