Bakımı yapılmayan kombiler faciaya davetiye çıkarıyor

Havaların soğumasıyla birlikte Sivas’ta vatandaşlar, kombilerini çalıştırmaya başladı. Ancak bakımı yapılmayan kombiler sadece yüksek faturaların gelmesine değil, aynı zamanda hayati risklere de neden olabiliyor. Bakımı yapılmayan cihazlarda ateşlemeye yarayan parçaların tıkanması gaz sıkışmasına, bu durum ise zehirlenmelere yol açabiliyor. Her yıl düzenli bakımın yapılması, hem can güvenliği hem de muhtemel faciaların önüne geçmek için hayati önem taşıyor. Sivas’ta yaşayan kombi ustası Şafak Şimşek, kombi bakımının önemine dikkat çekerek, "Kombilere bir nevi canımız emanet ediyoruz. Bakımı yapılmayan kombiler zehirlenmelere yol açarken, facialara da neden olabilir" dedi.

















FATURA YÜKSEK GELEBİLİR





Şafak Şimşek, bakımı yapılmayan kombilerin ilerleyen sürçte büyük arızalar çıkarabileceğini belirterek, "Sivas soğuk bir iklime sahiptir. Vatandaşlar kombilerini yakmaya başladı. Bu noktada kombi temizliği ise önemlidir. Yakıt tasarrufu için ise kombi temizliği yüzde 20 fayda sağlıyor. Petekler tıkalı olduğu zaman cihaz ısıtmada zorluk çekecektir. Bu durum ise ilerleyen dönemlerde büyük arızaya neden olacaktır. Bu sebeplerden dolayı kombi bakımını her sene yaptırmamız gerekiyor. Peteği temizlemek amacıyla içine su dökmek kirlenmeye neden olur. Buna dikkat edildiği zaman petek kirliliğinin önüne geçilecektir. Eğer kombi temizliği yapılmadıysa fatura yüksek gelebilir. Bu sebepten dolayı her sene kombi bakımının yapılması gerekiyor. Peteklerin ise temiz olup olmadığını anlamak için peteklerin üst ve alt kısmına elimizi sürüyoruz. Arada çok fark varsa temizlenmesi gerekiyor" dedi.





BÜTÜN PARÇALARIN KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR





Şimşek, kombi bakımı yapılırken bütün parçaları tek tek kontrol edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Kombi için temiz olduğunu anlamak zordur. Bir uyarı durumunda anlaşılır. Kombi temizliği sadece kombinin içini açıp temizlemek değildir. Kombi bakımı yapılırken üzerinde olan bütün parçaları kontrol etmek gerekiyor. Çünkü bunlara can emanet ediliyor diyebiliriz. Kombinin bazen alevlenmeye yarayan parçası tıkalı olabiliyor. Bu durum ise gaz sıkışmasına ve zehirlenmeye yol açacaktır. Bacaya da bakılarak gaz sıkışması olup olmadığı kontrol edilebilir. Faciaların önüne geçebilmek için her sene mutlaka kombi bakımını yaptırmamız gerekiyor" diye konuştu.











