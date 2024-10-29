101. yıl coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 101. yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Evler, sokaklar, meydanlar Türk bayraklarıyla donatıldı. 7'den 70'e herkes yürüyüş ve çeşitli etkinliklere 101. yılın heyecanını yaşadı. Samsun'da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı. Trabzon, Niğde, Van, Bingöl ve Adana gibi birçok şehirde çelenk sunma törenleri düzenlendi. Öte yandan İstanbul, İzmir ve Ankara'da Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü nedeniyle ücretsiz olacak. Aralarında TCG İmbat (P-335) ve TCG Preveze Denizaltısı'nın da (S-353) bulunduğu Türk savaş gemileri KKTC'deki limanlarda ziyarete açılacak.