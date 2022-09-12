Gündem Bakan Kasapoğlu milat olacak diyerek detayları açıkladı 105 yeni yurt binası geliyor
EĞİTİM

Bakan Kasapoğlu 'milat olacak' diyerek detayları açıkladı: 105 yeni yurt binası geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hizmete sunulacak 105 yeni yurt binası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, açılışın 14 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
105 yeni yurt binası ne zaman, nerede açılacak?
​Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 105 yeni yurt projesi ile ilgili detayları açıkladı. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılacak yurtlar için, 'Yeni bir milat olacak' diyen Kasapoğlu, "Gençler her şeyin en iyisi, en güzeline layık. Biz onların yanında olduğumuzu laf değil icraat ile gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.


'SADECE KONAKLADIKLARI YERLER DEĞİL, YAŞAM ALANLARI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"İlk fazda yüzde 80 yerleştirme oranına ulaştık. Bu oran tüm zamanların rekoru. Tüm gençlerimizi bu güzel çatı altında buluşturacağız. Bu çatı gençlerin gelip sadece konakladıkları yer değil, yaşam alanı. Burayı biz ayrıca ikinci bir üniversite gibi değerlendiriyoruz. Spor salonları, yaşam alanları ile devasa bir hizmet sunuyoruz.

'ÇARŞAMBA GÜNÜ YENİ BİR MİLAT OLACAK'

Özellikle ülkemizin dört bir yanında geniş bir network var. Gece gündüz tüm ekibimizle çalışan bir merkez burası. Gençlerimizin yanında olduğumuzu laf ile değil eser ile gösteriyoruz. Burslar ile, beslenme ile, kredi ile her alanda çığır açtık. Çarşamba günü yeni bir milat olacak. Gençlerimize her şeyin en iyisi, en güzeli yakışır.

'EN YÜKSEK BAŞVURUYA RAĞMEN REKOR YERLEŞTİRME YAPTIK'

Gençler ve ailelerine gösterdikleri teveccüh nedeniyle teşekkür ediyorum. Tüm zamanların en yüksek başvuruyu aldık. Buna rağmen de tüm zamanların en yüksek yerleştirmesini yaptık. Gençlerimiz ile yan yana, omuz omuza, el ele olmaya devam edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu: 105 yeni yurt binası geliyor
GÜNDEM
Bakan Kasapoğlu: 105 yeni yurt binası geliyor

Konforlu ve fiyatları daha uygun: Vakıf yurtları cep yakmıyor
EKONOMİ
Konforlu ve fiyatları daha uygun: Vakıf yurtları cep yakmıyor

Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitemiz 800 bini geçti
GÜNDEM
Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitemiz 800 bini geçti
Koparan yandı

Koparan yandı

​Sadece iki ay yaşıyor.
Ev fiyatına satılıyor

Ev fiyatına satılıyor

Ejderhadan esinlenerek yapıldı: Değeri dudak uçuklattı.
Dev projeyle100 bin istihdam

​Bakan Nebati: Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.

Bu haber milyonlarca anne ve babayı ilgilendiriyor.

​Zelenskiy'den Putin'e sert sözler: Her şeyimiz olacak sen olmayacaksın

​Diyarbakır için alenen PKK'nın dilini kullandı

​Şarkıcı Gülşen hakkında yeni karar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'deki lisede düzenlenen törende konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.