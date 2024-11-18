120 füze ve 90 İHA'yla vurdu

Rusya, Ukrayna'ya son dönemin en yoğun saldırılarından birini dün gerçekleştirdi. Ukrayna'da kış mevsiminin etkisi her geçen gün etkisini hissettirirken, Rus ordusu ülkenin enerji hatlarını hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece ve sabah saatlerinde ülkesinin tüm bölgelerine 120 füze ve 90 insansız hava aracı (İHA) kullanarak yoğun saldırı düzenlediğini bildirdi. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece ve sabah saatlerinde ülkesinin tüm bölgelerine yönelik yoğun kombine saldırı düzenlediğini belirtti.





Zirkon, İskender ve Kinjal kullandı

Rus ordusunun saldırıda çeşitli model İHA'lar ve "Zirkon", "İskender", "Kinjal" model seyir, balistik ve aerobalistik füzeler kullandığını aktaran Zelenskiy, "Toplamda 120 civarında füze ve 90 İHA kullanıldı. Hava savunma güçlerimizce 140'tan fazla hava hedefi imha edildi" ifadesini kullandı.





Enerji altyapısı hedef alındı

Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını kaydederek, "Ne yazık ki isabet ve düşen enkaz nedeniyle tesislerde hasarlar var. Mikolayiv'de İHA saldırısı sonucunda iki kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı" ifadesine

yer verdi.





Elektrikler kesildi

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, bazı bölgelerde elektriğin kesildiğini, ilgili tüm güçlerin saldırı sonuçlarını ortadan kaldırılma çalışmalarında yer aldığını aktardı. Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısı sonucunda bölgede 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Ukrayna Demir yollarını yöneten devlet şirketi "Ukrzaliznytsia" tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus saldırıları sonucu Dnipropetrovsk bölgesinde 2 demir yolu çalışanının öldüğü, 3 çalışanın yaralandığı bildirildi.





Savaş diplomatik yollarla bitmeli

Öte yandan Zelenski, Ukrayna Radyosu’na verdiği röportajda, ABD’deki yeni dönem ve Rusya ile müzakere konularını değerlendirdi. Trump'ı 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması nedeniyle tebrik ettiğini kaydeden Zelenski, “Trump, savaşı bitirmek istediğini söyledi. Kendisi de Ukrayna'nın desteklenmesinden yana” diye konuştu. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın gelecek yıl sona ermesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini aktaran Zelenski, “Bunu diplomatik yollarla sonlandırmalıyız” ifadesini kullandı.











