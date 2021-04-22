​128 milyar dolar yalanı: Beşinci kol faaliyeti

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin bir süredir diline doladığı 128 milyar dolar yalanlarına cevap verdi. Erdoğan, rezervle ilgili gerçekleri maddeler halinde herkesin anlayabileceği bir dille tek tek ortaya koydu:

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Esasen ortada gerçekten 128 milyar doların akıbetini anlama arayışı olmadığı için söylenen sözlerde doğru olan hiçbir şey yoktur. Ne rakam doğru, ne rakama yüklenen anlam doğru, ne bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yalan, yanlış. Baştan sona cehalet.

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TEMENNİLERİ KRİZ

Bunların artık gizlemeye dahi ihtiyaç duymadıkları temennileri, Türkiye’nin önce tıpkı 1994 ve 2001 yılında olduğu gibi çok derin ve keskin bir ekonomik kriz yaşaması, ardından da siyasi değişime maruz kalmasıdır. Hatta artık temenniyle de yetinmeyip böyle bir felaket yaşanması için fiilen beşinci kol faaliyeti yürütmeye de başlamışlardır.

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YIKIM EKİBİ İŞ BAŞINDA

CHP’nin etrafında kümelenen yıkım ekibi son günlerde yine yurt dışındaki ve yurt içindeki yatırımcıları ürkütmek, milletimizin moralini bozmak, girişimcilerimizi tereddüde sürüklemek için dört bir koldan çalışıyor. Diğer konularda dikiş tutturamayınca şimdi cehli mükap olarak yanlış ve yalan olduğunu en iyi kendilerinin bildiği ‘128 milyar dolar nerede?’ yalanına sarıldılar. Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok. Yine de madem onlar böyle bir rakam telaffuz etmişler, değerlendirmeyi onun üzerinden yapalım.

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SALGIN SÜRECİ ZORLADI

Merkez Bankası, 2019 ve 2020 yıllarında, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve özellikle salgının yol açtığı zorlu süreci yönetmek için çok ciddi döviz işlemleri yürütmek mecburiyetinde kaldı. Yabancı sermaye çıkışı ve reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltma gayretleri döviz talebini artırmıştır. Böyle dönemlerde vatandaşlarımızın tasarruflarını döviz ve yine dövizle alınan altına yönlendirmeleri de ilave bir talep ortaya çıkarmıştır.

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4 KALEMDE 165 MİLYAR DOLAR

Bu çerçevede son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.

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ÇAPSIZLIĞINI ORTAYA KOYUYOR

CHP Genel Başkanı dün çıkmış, bu 128 milyar dolarla şunlar yapılırdı, bunlar yapılırdı, şunlara şu kadar para dağıtılırdı diye kürsüden atıp tutuyor. Bu zat herhalde bu 128 milyar doların kendi cebindeki bir para olduğunu, istediği yere istediği gibi keyfince dağıtabileceğini sanıyor. Aslında bu sözler bu şahsın çapsızlığını da ortaya koyuyor.

TEMERRÜDE DÜŞERSİNİZ

Piyasa döviz talebini kendi içinde karşılayabiliyorsa Merkez Bankası’na ihtiyaç kalmaz. Ama bu talebi piyasa karşılayamıyorsa, o zaman görev Merkez Bankası’na düşer. Merkez Bankası bu görevi yapmazsa ne olur? Öncelikle arz-talep dengesizliğinden dolayı döviz kuru istikrarsız bir şekilde yükselir. Şayet buna rağmen talep karşılanmazsa, uluslararası piyasalarda ülke olarak temerrüde düşersiniz.

98 milyar kâr etti

Erdoğan, “Türkiye son 2 yılda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döviz talebiyle yüz yüze kalmıştır. Buna rağmen ülkemiz talebin hepsini de karşılamayı başarmıştır. Nereye harcandı diye yaygarası yapılan 128 milyar dolar ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş, ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır. Günün sonunda ise ekonomik işleyişin tabii sonucu olarak bu paranın çok önemli bir kısmı yeniden Merkez Bankası rezervine geri dönmüştür. Üstelik Merkez Bankası bu işlemleri yaparken zarar bir yana, son 2 yılda 98 milyar lira kar etmiş ve bunu da Hazine’ye aktarmıştır” dedi. Erdoğan, Merkez Bankası’nın şu anda 90 milyar dolara yakın rezervi olduğunu belirterek, “Bu rezerv ihtiyaç duyulduğu anda yine kullanılabilir veya rezerv yarın, öbür gün 100 milyar doların üzerine de çıkabilir. Bunların hepsi de ekonominin kendi dinamikleri içinde yürüyen işlerdir” diye konuştu.

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Ortada bir ihanet var

Döviz üzerinde yoğunlaşan talebi tereddütsüz karşılamamış olsalardı işin ucunun nereye kadar varabileceğini 1994 ve 2001 krizlerine bakarak az-çok görülebileceğini belirten Erdoğan, “Şu anda 128 milyar dolar nerede yaygarası kopartanların tüm amaçları zaten ülkenin böyle bir duruma düşmesidir. Şimdi IMF komiserleriyle otel lobilerinde yaptıkları gizli görüşmelerin gayesinin de Türkiye’yi eski günlerine döndürmek olduğunu biliyoruz. Tüm bu hakikatler apaçık ortadayken Türkiye’nin itibarını düşürmek, kredibilitesine zarar vermek, yatırımcıların güvenini sarsmak için yürütülen 128 milyar dolar nerede kampanyasını siyasi muhalefet saikiyle açıklamak mümkün değildir. Ortada bu ülkeye ve millete yönelik aleni bir ihanet, aleni bir saldırı, aleni bir hançerleme vardır. Halkımız müsterih olsun, bu ülkenin 128 milyar doları ne birilerine peşkeş çekilmiş, ne de heba edilmiştir” dedi.

Biz ölümden hiç korkmadık

CHP’li Engin Altay’ın, Menderes benzetmesi yapmasına tepki gösteren Erdoğan, “Çıkmış bir ahlaksız, edepsiz benim akıbetimin de Menderes’in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, edepsiz kefenimizi giyerek biz bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık, bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Siz, zaten ‘ölüm’ dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes’in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz, memnun mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz? Boşuna uğraşmayın, evelallah biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz’da bunu gördük ve 15 Temmuz’u hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik mezar” dedi.

İftarı Asiltürk ile yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Oğuzhan Asiltürk ile bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptı.

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Büyük bir yanılgı olur