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POLİTİKA

13 ankesörcü polis tutuklandı

FETÖ’cülerin gizlice haberleşmek için kullandığı ankesörlü telefon soruşturması emniyete sıçradı. Bu yöntemle haberleşen, halen aktif görevdeki 65 polis deşifre oldu. 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerlerinin etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi. Şüpheliler, HTS kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkarıldı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün TSK’daki kripto üyelerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalardan bir tanesi olan ankesörlü telefon soruşturması, örgütün emniyetteki yapılanmasının deşifre edilmesinde de etkin rol oynuyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün emniyetteki kripto üyelerine yönelik geniş çaplı ankesör soruşturması yürütülüyor. İlk etapta başsavcılık tarafından Bilecik’te yer alan Polis Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören örgüt mensubu personel mercek altına alındı. Değerlendirmelere göre FETÖ’nün, polis eğitim merkezinde erkek öğrencilerin sayısının fazla olması nedeniyle her şube için ayrı imam görevlendirdiği tespit edildi. Operasyonel hat kullanan örgüt üyelerinin, örgüt abileriyle irtibat sağladıkları incelenen baz bilgileriyle gün yüzüne çıkarıldı.

HALA GÖREVDELER

İlk aşamada 65 kişi hakkında yapılan operasyonda 50’ye yakın şüphelinin kısmen de olsa etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi. Örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonla haberleştiklerini doğrulayan şüphelilerin bugüne kadar haklarında FETÖ’den herhangi bir işlem yapılmayan ve aktif olarak göreve devam eden emniyet mensupları oldukları ortaya çıktı. Yapılan operasyonda tutuklama talep edilen 23 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYNI DÖNEMDE EĞİTİM GÖRENLER

Emniyet yapılanmasındaki ankesörlü telefon soruşturmasının nasıl yürütüldüğüne ise Yeni Şafak ulaştı. İlk etapta örgütle bağlantılı haklarında adli ve idari soruşturma yapılmış veya yapılmakta olan polis okulunun aynı dönemde öğrencileri mercek altına alındı. FETÖ’den işlem görmüş kişilerle aynı dönemde eğitim gören şüphelilerin HTS kayıtları incelendi. HTS kayıtlarında bu kişilerin ortak irtibat kurdukları numaralar tespit edildi. Ortak irtibat kurulan hatların genellikle polis okulları ile doğrudan bir irtibatı olmayan yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.

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BAZ BİLGİLERİ KARŞILAŞTIRILIYOR

Yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı hatların açık hat olarak tabir edildiği ve sadece örgüt operasyonları çerçevesinde kullandıkları tespit edildi. Bu tespitten yola çıkan savcılık, operasyonel hatların HTS’si üzerinden o dönem eğitim merkezinde öğrenim gören mahrem imamın irtibat kurduğu tüm şahıslar tespit ediliyor. Sonrasında ise polis okulundaki kişilerin mahrem imamlarla aynı yerden baz bilgisi verip vermediğine bakarak mahrem imamlarla bir araya gelip gelmedikleri ortaya çıkarılıyor. Tespit edilen bu GSM hatları, MİT tarafından savcılığa bildirilen bilgilerle de uyum gösteriyor.

Tedbirsizlik yakalattı

  • Mahrem abla ve abilerin kullandığı operasyonel hatların bu kişilerin tedbirsizliği nedeniyle deşifre edildiği ortaya çıkarıldı. Mahrem abla ve abilerin operasyonel hatlarla aileleriyle iletişime geçtikleri ayrıca açık hatları iletişim bilgisi olarak bazı kuruluşlara beyan ettikleri tespit edildi. Örgütün bayan öğrencilerin sayısının azlığı nedeniyle farklı şubelerde öğrenim gören memur adaylarını aynı mahrem ablaya irtibatlandırdığı belirlenince, bayanlar yönünden tüm eğitim döneminde öğrenim görenlerin mercek altında oldukları öğrenildi.

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