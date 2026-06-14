13 yaşındaki çocuk çaldığı minibüsle İstanbul turu yaptı: Polis havadan takiple yakaladı

"Burada kameralarımız var. Olaydan 10-15 dakika sonra komşularımız uyarıyor bizi. Buradaki kayıtlarla beraber polise başvurumuzu yaptık. Arabayı alıp götürüyorlar. Yüzleri belli arabayı düz kontak yapıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde. Arabayı anahtarsız çalıştırıyorlar. Bir beyaz arabayla geliyorlar. buraya da Maslak'tan çaldıkları başka bir arabayla gelmişler. Cam kırma gibi birşey yok kapıyı açıp bir şekilde götürüyorlar aracı. 1 -1,5 dakika arasında çalıyorlar. Çok şaşkınım. 3-3,5 senedir araba bizde. Bugüne kadar bu mahallede böyle birşey görmedik. Bunlara ağır bir yaptırım olması lazım. Yüzleri herşey belli kamerada. Bu cesaret nereden geliyor onu da anlamadım."