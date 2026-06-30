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134 PKK'lı terörist teslim oldu

134 PKK'lı terörist teslim oldu

04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Terörle mücadele sürüyor. Bu yıl içerisinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2'si gri, 1'i sarı kategoride olmak üzere 134 bölücü terör örgütü PKK mensubu teslim oldu. 134 PKK’lıdan 115’i tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, bu yıl içerisinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 134 bölücü terör örgütü PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İKİSİ GRİ BİRİ SARI KATEGORİDE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bu yıl içerisinde 2'si gri, 1'i sarı kategoride olmak üzere 134 terör örgütü PKK mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, teslim olan terör örgütü mensubu 134 kişiden 115’inin tutuklandığı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 5 kişiyle ilgili adli işlemlerin ise sürdüğü ifade edildi.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz” denilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kahraman Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımız ile emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”

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