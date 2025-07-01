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14 Kişi saydı, takılar dudak uçuklattı: Van’da düğünde milyonluk takı töreni

14 Kişi saydı, takılar dudak uçuklattı: Van’da düğünde milyonluk takı töreni

09:251/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
IHA
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Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada ise 6 buçuk milyon TL takıldı.

Van'da Xelilan Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş adamı Orhan Cintan'ın kardeşi eski Bostaniçi Belediye Başkanı Halil Cintan'ın yeğeni Orhan Cintan, iş adamı İdris Parlak'ın kızı Bahar Parlak ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katılım sağladığı düğün son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı. 1 ton etin tüketildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 5 saat süren takı töreni sonunda damada 6 buçuk milyon TL bahşiş, geline ise 2 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 14 kişi saydı.



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