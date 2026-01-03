15 binden 336 bine: Uluslararası öğrenci Türkiye’ye yılda 2,8 milyar dolar kazandırıyor

Türkiye'nin yumuşak gücü uluslararası öğrenciler, ekonomik katkılarıyla da dikkat çekiyor. EskiYeni Yayınları’ndan çıkan "Uluslararası Öğrencilerin Türk Ekonomisine Katkıları: Harcamalar, Deneyimler, Algılar" adlı eser, 83 ülkeden yaklaşık 3 bin öğrenciyle yapılan dev anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

20 Yılda dev sıçrama: 15 bin’den 336 bin’e

Araştırmaya göre Türkiye, son 20 yılda küresel eğitim pazarındaki payını üç katından fazla artırarak yüzde 2,9’a çıkardı. 2002 yılında yalnızca 15 bin olan uluslararası öğrenci sayısı, 2024 itibarıyla 336 binin üzerine çıktı. Bu devasa artış, Türkiye'yi dünyanın en önemli eğitim destinasyonlarından biri haline getirdi.

Ayda 701 dolar harcıyorlar

Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu ise ekonomik verilerde gizli. Bir uluslararası öğrencinin Türkiye’de yaptığı aylık ortalama harcama 701 dolar (yıllık yaklaşık 8 bin 400 dolar) olarak hesaplandı. Bu rakamlar toplandığında, uluslararası öğrencilerin 2023/24 döneminde Türkiye ekonomisine sağladığı toplam doğrudan katkı tam 2,83 milyar dolara ulaştı.

Araştırma sadece ekonomik verileri değil, öğrencilerin sosyal deneyimlerini de masaya yatırdı:

Sosyal İlişkiler: Öğrencilerin %70'inden fazlası Türk halkıyla olan ilişkilerini "çok iyi" olarak tanımlıyor.

Hizmet Sektörü Eleştirisi: İşletme sahipleriyle ilişkilerde memnuniyet oranı %59’a düşerken; öğrenciler özellikle alışveriş imkanları (%42,5) ve hazır giyim sektörünü (%40) yetersiz buluyor.

Maliyet Algısı: Türkiye, gelişmiş ülkelere göre daha uygun bir seçenek olsa da, öğrenciler artan harç ve barınma maliyetlerini "yüksek" olarak nitelendiriyor.

Dr. Mehmet Ali Bolat ve Dr. Mehmet Baydemir’in bu kapsamlı çalışması Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Ekonomisine Katkıları kitabı, Türkiye’nin uluslararası öğrencileri sadece akademik bir figür olarak değil, stratejik bir ekonomik girdi ve kültür elçisi olarak konumlandırması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.







