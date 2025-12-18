1,5 yaşındaki çocuğun yuttuğu cisim bağırsaklarını deldi: Ameliyatla sağlığına kavuştu

“Hastamız karın ağrısı, kusma ve mıknatıs yutma şüphesiyle başvurmuştu. Acil serviste kendisini gördüğümüzde aileye detaylı bilgilendirme yaptık. Öncelikle takip amaçlı yatırdık. Takibinde mıknatısların batında bağırsaklar arasında ilerlemediğini gördük. Aynı bölgede kaldığı için aileye detaylı bilgi vererek, bunun bir cerrahi problem olabileceğini, mıknatısların bağırsakların duvarlarında bir erozyona neden olabileceğini düşündük. Bu nedenle operasyon kararı verdik. Hastaya operasyonumuzun kapalı yöntemle başlayacağını, bu tanısal işlemin gerekirse bir miktar küçük açık işlemle devam edeceğini söyledik. Aile sağ olsun, bize güvendi. Bu nedenle aileye de teşekkür ediyoruz. Ameliyatımızı başarıyla gerçekleştirdik. ERAS (ameliyat sonrası gelişmiş iyileşme) protokolleri gereği hastamızı ikinci günden itibaren beslemeye başladık. Takibinde beslenmeler ile ilgili herhangi bir problem olmayınca taburculuk kararı verdik. Genel durum iyi. Kozmetik açısından yarası gayet iyi. Çoklu mıknatıs yutmalarda özellikle birbirlerinin çekim gücüne bağlı olarak farklı zamanlarda alınan mıknatıslar, özellikle bağırsaklarda bu şekilde delinmelere neden olabiliyor. Bu nedenle ailelere dikkat etmelerini öneriyoruz"