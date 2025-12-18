1,5 yaşındaki çocuğun yuttuğu cisim bağırsaklarını deldi: Ameliyatla sağlığına kavuştu

Batman’da 3 mıknatıs yutan 1,5 yaşındaki Faruk Akman, bağırsaklarında oluşan delinmeler nedeniyle laparoskopi destekli ameliyata alındı. Hasarlı bağırsak bölümünün çıkarılmasının ardından sağlık durumu hızla düzelen bebek, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.
Batman’da mıknatıs yutan ve kusma, karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen Faruk Akman, ilk değerlendirme sonrası yakın takip amacıyla Çocuk Cerrahisi Kliniği’ne yatırıldı. Takipte mıknatısların sindirim sisteminde ilerlemediğinin görülmesi üzerine, çoklu mıknatısların bağırsak duvarlarına yapışarak delinmeye neden olabileceği belirtildi. Bunun üzerine tanısal laparoskopi kararı verildi. Operasyonda bağırsakların 3 farklı noktasında delinme tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mücahit Erman ve ekibi tarafından yapılan laparoskopi destekli cerrahi müdahalede yaklaşık 5 santimetrelik hasarlı bağırsak bölümü, mıknatıslarla birlikte çıkarıldı. Operasyon sonrası genel durumu hızla düzelen Faruk Akman, beslenmesinde sorun görülmemesi üzerine taburcu edildi.